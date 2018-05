Sport1 erwirbt die Champions League der Frauen

© Sport1

Pünktlich zum Wolfsburger Einzug in das diesjährige Champions-League-Finale, erwirbt Sport1 exklusive Rechte an den Enspielen der UEFA Women's Champions League. Den Vertrag mit der UEFA Youth League hat der Sender zudem verlängert.



16.05.2018 - 11:24 Uhr von Kevin Hennings 16.05.2018 - 11:24 Uhr

Nachdem Sport1 jüngst die Rechte an den UEFA U17-Europameisterschaften erwerben konnte, stoßen nun die nächsten Angebote ins Programm, die die Verluste von Europa League oder 2. Bundesliga zumindest etwas ausgleichen sollen. So werden neben der UEFA Youth League, die man bereits seit der Saison 2015/16 zeigt, künftig auch die bislang bei Eurosport beheimateten Endspiele der UEFA Women's Champions League von Sport1 übertragen. Der Vertrag für die Youth League gilt bis einschließlich der Saison 2020/21, der Kontrakt für die Champions League der Frauen bis zur Spielzeit 2018/19.

"Mit den Rechten an der Junioren- und Frauen-Königsklasse verstärken wir unser Angebot an internationalem Fußball", sagt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. "Als führende 360°-Sportplattform bieten wir Europas Top-Talenten in der UEFA Youth League weiter die passende Bühne. Auch die UEFA Women's Champions League war in den vergangenen Jahren immer wieder bei zu sehen. Umso schöner ist es, dass wir den Fans mit den Finalspielen in dieser und in der nächsten Saison jetzt auch den Höhepunkt des Wettbewerbs live im Free-TV präsentieren können."

Fußballfans können sich als nächstes also auf das Frauen-Champions League-Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und Titelverteidiger Olympique Lyon freuen. Übertragen wird dieses aus Kiew am 24. Mai ab 17:30 Uhr bei Sport1.

