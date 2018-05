Magnus Kastner wird neuer CEO von Endemol Shine

© EndemolShine/Bernd Jaworek

Es hat einige Monate gedauert, nun hat Endemol Shine Germany aber einen Nachfolger für Marcus Wolter gefunden: Magnus Kastner wird neuer Geschäftsführer der Produktionsfirma. Zuletzt arbeitete der ehemalige Viacom-Manager in den USA bei einer eSports-Firma.



17.05.2018 - 12:07 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 12:07 Uhr

Endemol Shine Germany hat ab Juni wieder einen Geschäftsführer: Diesen Job übernimmt dann nämlich Magnus Kastner. Das hat das Unternehmen bestätigt. Der bisherige Geschäftsführer Marcus Wolter ging Ende Januar nach neun Jahren von Bord, er wird neuer CEO und Gesellschafter von Banijay Germany (DWDL.de berichtete). Endemol Shine Germany wurde seither von einem Interims-Management geleitet, in wenigen Tagen gibt es dann auch wieder einen neuen Geschäftsführer.

Kastner ist in der Branche kein Unbekannter, auch wenn er hierzulande in den vergangenen Jahren eher weniger in Erscheinung getreten ist. Zuletzt arbeitete er als CEO der internationalen eSports-Firma Turtle Entertainment in Los Angeles. Anfang des Jahres kehrte er nach Deutschland zurück. Davor war er CEO und Executive Vice President Northern Europe bei Viacom International Media Network. Unter Kastner wurden damals die länderübergreifende Struktur der Viacom-Sendermarken wie MTV, Comedy Central oder Nickelodeon zurückgefahren - die Sender wurden eigenständiger. Außerdem arbeitete Kastner schon für die Rotana Media Group in Dubai sowie für Discovery Networks Deutschland. Bei Discovery war er unter anderem für den Auf- und Ausbau des Männersenders DMAX zuständig.

In seiner neuen Funktion als CEO von Endemol Shine Germany wird Kastner ab Juni an Boudewijn Beusmans, Chairman Northern Europe Endemol Shine Group, berichten. Ute März (Chief Finance Officer), Rainer Laux (Director Reality & Docu) und Gabi Abegg (Head of Strategic Development) bleiben auch weiterhin an Bord.

Über seine neue Aufgabe beim Produktionsunternehmen sagt Magnus Kastner: "Endemol Shine Germany ist ein großartiges, kreatives und dynamisches Unternehmen mit einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, sowohl in der Entwicklung und Kreation von Content als auch in der plattformübergreifenden Adaption von internationalen Formaten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team in Deutschland und mit den neuen Kollegen der globalen Endemol Shine Group."

Boudewijn Beusmans bezeichnet Kastner als "ein außerordentlich talentierten Manager mit einem tiefgreifenden Wissen der deutschen Medienlandschaft, kombiniert mit internationaler Erfahrung und Weitblick." Gleichzeitig bedankte er sich bei März, Laux und Abegg, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten geführt haben. Sophie Turner Laing, CEO Endemol Shine Group, sagt: "Wir freuen uns sehr, Magnus bei Endemol Shine willkommen zu heißen. Mit seiner Erfahrung und Expertise ist er eine exzellente Ergänzung sowohl für das deutsche Team als auch für das internationale Netzwerk der Endemol Shine Group."

