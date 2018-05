RTL Crime: "S.H.I.E.L.D." kommt Mitte Juli zurück

© ABC

Gerade erst kam "The Avengers: Infinity War" ins Kino und ließ die Fans mit einem Cliffhanger zurück, der erst nächstes Jahr im zweiten Teil aufgelöst wird. Zur Überbrückung strahlt RTL Crime ab Juli die fünfte Staffel von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." aus.



17.05.2018 - 12:27 Uhr von Kevin Hennings 17.05.2018 - 12:27 Uhr

Die Deutschlandpremiere zur fünften Staffel von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." findet am Freitag, den 13. Juli um 20:15 Uhr bei RTL Crime statt. Noch am Ende der vierten Staffel hatten die Agents um Phil Coulson (Clark Gregg) erwartet, wegen der Ereignisse der letzten Folgen von der US-Regierung verhaftet zu werden. So trafen sich die Kollegen und über zahlreiche Abenteuer zu Freunden gewordenen Agents zu einem letzten Ausflug und einem gemeinsamen Essen.

Dort wurden sie auch von einer Spezialeinheit aufgesucht und schnell flachgelegt. Nach einem kurzen "Blackout" fand sich Fitz (Iain de Caestecker) alleine im Restaurant wieder, seine Kollegen waren verschwunden. In den Vereinigten Staaten haben Fans die fünfte Staffel zwar schon gesehen, müssen sich aber ebenso noch etwas auf die sechste gedulden. Diese soll erst im Sommer 2019 erscheinen, wenn der nächste Avengers-Film angelaufen ist.

