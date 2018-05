RTL stockt neue "Ninja Warrior"-Staffel etwas auf

© RTL

In Karlsruhe haben die Dreharbeiten für die dritte Staffel von "Ninja Warrior Germany" begonnen. RTL wird wie schon zuletzt auch ein Promi-Special der Show aufzeichnen, außerdem hat man die Anzahl der Folgen noch einmal leicht erhöht.



17.05.2018 - 13:11 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 13:11 Uhr

Mit "Team Ninja Warrior" befindet sich RTL derzeit in schwierigem Fahrwasser: Am Sonntagabend ist die Konkurrenz groß, die Quoten schwanken bislang stark. Wirklich überzeugend liefert das Spin-Off nicht ab. Im Herbst kehrt das Original dann wieder zurück auf die Bildschirme, in Karlsruhe haben nun die Dreharbeiten für die dritte Staffel von "Ninja Warrior Germany" begonnen.

Aus 13.000 Bewerbern hat RTL rund 350 herausgefiltert, die sich nun an dem neuen Parcours versuchen werden. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch 2018 ein Promi-Special. Das war 2017 mit 3,51 Millionen Zuschauern und 23,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe sehr erfolgreich unterwegs. Ansonsten hat RTL die Anzahl der Ausgaben noch einmal leicht erhöht: Neben dem Promi-Special zeichnet man zehn reguläre Folgen auf, zuletzt zeigte man neun Ausgaben der Show.

Wann genau RTL die neuen Folgen von "Ninja Warrior Germany" ausstrahlen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die derzeitigen Erfahrungen, die man mit "Team Ninja Warrior" macht, könnten dabei auch Auswirkungen auf das Original haben. Das lief 2017 auch schon einmal mit ein paar Ausgaben sonntags und tat sich dort spürbar schwerer als am Samstagabend.

