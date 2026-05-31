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Auch beim jungen Publikum gab es dank der Übertragung keinen Weg vorbei am ZDF: 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, das sorgte hier für sehr starke 54,1 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 44,6 Prozent gemessen. Das CL-Finale vor einem Jahr hatte trotzdem deutlich mehr Publikum, in Summe sahen hier sogar mehr als 6 Millionen zu. Die Partie zwischen PSG und Inter Mailand wurde damals aber auch um 21 Uhr angepfiffen - also zu einer Zeit, in der traditionell mehr Menschen vor den TV-Geräten sitzen.

Mit den nun erzielten Werten kann das ZDF jedenfalls zufrieden sein. Auch die einstündige Vorberichterstattung kam übrigens schon auf 3,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie starke 22,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 38,4 Prozent gemessen. Im Anschluss an das Finale strahlte der Sender noch die erste Folge der dreiteiligen Dokuserie "Mission Sommermärchen" über die Fußball-WM 2006 aus, die kam zwar nur noch auf 1,97 Millionen Zuschauer und 11,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Dafür lief es beim jungen Publikum sehr gut: In der Altersklasse 14-49 kam die Doku auf 20,6 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 15,3 Prozent.

Doch kurz noch einmal zurück zum CL-Finale, das am Samstag ja nicht nur im ZDF zu sehen war, sondern auch bei DAZN. Über die genauen Abrufzahlen dort gibt es keine Angaben. Das Interesse an der Übertragung beim linearen DAZN 1 HD war jedenfalls sehr überschaubar: Nur 3.000 Menschen weist die AGF für die Sendestrecke zwischen 17 und 21:04 Uhr aus. Die Reichweite bezieht sich also auf die gesamte Übertragungszeit inklusive Vor- und Nachberichterstattung, nicht nur auf die Spielzeit. In allen wichtigen Altersklassen steht ein Marktanteil von 0 Prozent. Ein Großteil der DAZN-Nutzung entfällt jedoch auf die App, die in den 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht abgebildet ist. Wie viele Menschen beim Sport-Streamer tatsächlich zugesehen haben, bleibt damit unklar.

Generell ist es der Samstag ein sehr reichweitenarmer Tag im deutschen Fernsehen gewesen. Das kann man schon daran erkennen, dass 757.000 Zuschauerinnen und Zuschauer reichten, um in die Top 25 der reichweitenstärksten Sendungen des Tages einzuziehen. Auf diese Zahl kam Ulrich Wetzel am Nachmittag bei RTL. Aber auch eine "Nord bei Nordwest"-Wiederholung des HR schaffte es zur besten Sendezeit mit 802.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in die Top 25, knapp dahinter landete die "Starnacht am Neusiedler See" im MDR, die auf 777.000 kam. Beide Sender lagen bei jeweils 4,3 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;