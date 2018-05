Amazon bestätigt Serie über Diego Armando Maradona

© Amazon

Diego Maradona ist einer der gefeiertsten Fußballer aller Zeiten. Das weiß auch Amazon, das ihm nun eine eigene Serie spendiert. Das Prime Original soll die Zuschauer auf eine Reise durch Maradonas ereignisreiches Leben nehmen.



17.05.2018 - 13:34 Uhr von Kevin Hennings 17.05.2018 - 13:34 Uhr

Die "Hand Gottes" kommt zu Amazon. Wie der Streaminganbieter nun angekündigte, hat man einer Biopic-Serie über den Weltfußballer Diego Armando Maradona grünes Licht gegeben. Das Prime Original, welches noch keinen offiziellen Titel hat, will den Zuschauern sein Leben auf und abseits des Rasens zeigen. Dabei werden seine frühen Jahre beleuchtet bis hin zu den großen Meilensteinen seiner erfolgreichen Fußball-Karriere, die ihn von seinem Heimatland Argentinien bis nach Spanien und Italien gebracht hat.

"Es gibt nur wenige Spieler, die über geografische Grenzen und Generationen hinweg so bekannt sind. Maradona ist weltweit ein Name - die Höhepunkte seiner Karriere gehören auch heute noch zu den größten Momenten in der Fußballgeschichte", sagt Brad Beale, Vice President, Worldwide TV Content Acquisition, Prime Video. "Wir freuen uns darauf, Prime-Mitglieder auf diese unglaubliche Reise mitzunehmen."

Maradonas Serie wird von Amazon in Zusammenarbeit mit BTF Media, Dhana Media und Raze produziert. "Die Serie bietet einzigartige Einblicke in Maradonas Leben - nicht nur als Champion, sondern auch als der Mann dahinter. Zusammen mit Prime Video, Dhana Media und Raze tauchen wir tief in die Essenz der Geschichte ein und beleuchten alle ihre Aspekte, um sie einem Publikum weltweit zu präsentieren", sagt Francisco Cordero, Mitbegründer und CEO, BTF Media. Neben dem noch offenen Titel fehlen auch noch Informationen zum Drehstart, wann die Serie schließlich zu sehen sein wird, ist ebenfalls unklar.

Ganz grundsätzlich scheinen Fußball-Serien derzeit ein gefragter Stoff zu sein: So planen Red Bull und Beta Film eine internationale Fußball-Saga über die Untiefen der beliebtesten Sportart der Deutschen (DWDL.de berichtete). Auch Netflix hat unlängst mit "The English Game" ein sechsteiliges Drama über die Erfindung des Fußballs angekündigt und dann wäre da ja auch noch Christiano Ronaldo, der selbst zum TV-Produzenten wird und sich als Superheld animiert.

