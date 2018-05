Sport1 zeigt das Abschiedsspiel von Andrea Pirlo

© Sport1

Andrea Pirlo gehörte zu den ganz großen Spielern des europäischen Fußballs, nun beendet er seine Karriere. Sein ehemaliger Klub AC Mailand spendiert ihm nun noch einmal einen letzten Auftritt, dieses Spiel wird an Pfingstmontag bei Sport1 zu sehen sein.



17.05.2018 - 15:01 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 15:01 Uhr

Sport1 hat sich kurzfristig die Ausstrahlungsrechte an dem Abschiedsspiel von Andrea Pirlo gesichert und wird die Partie am kommenden Pfingstmontag live übertragen. Der Sender beginnt um 20:30 Uhr mit seiner Übertragung. Kommentiert wird das Match von Carsten Fuß, als Experte ist Giovanni Zarrella mit dabei.

Pirlo spielte zwischen 2001 und 2011 für Mailand und erzielte in dieser Zeit 32 Tore, in 284 Spielen stand der Mittelfeldspieler auf dem Platz. Danach wechselte er zu Juventus Turin, zuletzt spielte er noch wenige Jahre in den USA bei New York City FC. Zum Abschiedsspiel haben sich einige hochkarätige Fußballer angekündigt: Im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand auflaufen werden unter anderem Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Filippo Inzaghi, Gianluigi Buffon, Paolo Maldini und Clarence Seedorf. Die Zuschauer können sich außerdem auf die beiden Brasilianer Ronaldinho und Ronaldo freuen.

