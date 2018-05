AXN: Gangster-Drama "Power" geht in die fünfte Runde

© AXN

Nur zwei Tage nach der US-Premiere ist die fünfte Staffel von "Power" auch hierzulande zu sehen. Wie bereits im vergangenen Jahr ist auch dieses Mal der Pay-TV-Kanal AXN dafür verantwortlich. Los geht's Anfang Juli.



17.05.2018 - 15:53 Uhr von Kevin Hennings 17.05.2018 - 15:53 Uhr

Wenn in den Vereinigten Staaten am 1. Juli die fünfte Staffel von "Power" ausgestrahlt wird, müssen sich deutsche Fans nur zwei weitere Nächte gedulden. Am 3. Juli bringt AXN die neue Staffel des Gangster-Dramas erneut zeitnah ins Pay-TV. Jeden Dienstag um 21:10 Uhr sind die Originalfolgen mit deutschen Untertiteln zu sehen. Nach der linearen Ausstrahlung stehen die jeweiligen Episoden auf Abruf in den Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video Channels zur Verfügung.

Zu Beginn der fünften Staffel findet sich James "Ghost" St. Patrick in einer gefährlichen Allianz mit seinem früheren Partner Tommy Egan (Joseph Sikora) und seinem Todfeind Kanan Stark (Curtis "50 Cent" Jackson) wieder. Noch immer trauert Ghost um seine Tochter Raina und widmet sich von nun an ganz seiner Arbeit. Das sorgt dafür, dass er auch den ein oder anderen Erfolg einfahren kann. Doch der Durst nach Rache bringt seine legale Existenz immer wieder an die Grenzen. So hat Ghost auch kein Auge auf die Ermittlungsbehörden, die seiner wahren Identität immer näher kommen.

"Power" gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen für US-Heimatsender Starz. Mit durchschnittlich 9,3 Millionen Zuschauern in Staffel 4 konnte das Drama ordentlich Eindruck machen. So verwundert es auch nicht, dass bereits eine sechste Staffel bestellt wurde, die 2019 ausgestrahlt werden soll.

