Eurosport zeigt die French Open bei HD+ in UHD

Tennis-Fans haben ab dem Wochenende die Gelegenheit, die French Open in Ultra HD zu empfangen. Möglich macht das eine Kooperation zwischen Eurosport und HD+. Über den Sender UHD1 sind tägliche Live-Übertragungen geplant.



22.05.2018 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 11:22 Uhr

Am kommenden Sonntag beginnen in Paris die French Open, die hierzulande bei Eurosport zu sehen sind. Erstmals gibt es jedoch auch eine Übertragung in Ultra HD, für die der Sender gemeinsame Sache mit HD+ macht. Vom 27. Mai bis 10. Juni werden alle Spiele, die auf dem Center Court stattfinden, über Eurosport 4K auf dem von HD+ betriebenen Sender UHD1 zu sehen sein. Neben einem UHD-fähigen Fernseher benötigen die Zuschauer für die verschlüsselten Zeiten ein HD+-Modul, einen HD+-UHD Receiver oder einen HD+ TVkey mit aktivem HD+-Sender-Paket.

Die Spiele auf dem Center Court starten in der Regel täglich live um 11:00 Uhr, ab den Viertelfinals beginnen die Partien auf dem Court Philippe Chatrier später. Das Finale der Frauen wird am 9. Juni um 15:00 Uhr unverschlüsselt gezeigt, das Endspiel der Männer wird einen Tag später jedoch verschlüsselt - HD+-Kunden können es allerdings ohne Zusatzkosten empfangen. Ins Rennen gehen unter anderem Rafael Nadal, Novak Djokovic und Juan Martin del Potro sowie Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Mischa Zverev aus Deutschland. Bei den Frauen sind unter anderem Simona Halep, Jelena Ostapenko und Caroline Wozniacki sowie Angelique Kerber, Julia Görges und Carina Witthöft mit dabei.

"UHD nimmt immer mehr Fahrt auf", ist Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD Plus GmbH, überzeugt. Mit dem wichtigsten Sandplatz-Turnier der Welt bieten Eurosport und UHD1 by HD+ einmal mehr relevante Mehrwerte für Kunden und Partner: Zuschauer werden durch die ultra-scharfe Bildqualität förmlich ins Stadion hineingezogen. TV-Hersteller und der Handel können die großartige Wirkung ihrer UHD-TVs mit einem rasanten Sport perfekt demonstrieren. Damit unterstreichen wir unsere führende Position als Plattform für spektakuläre UHD-Inhalte."

Alberto Horta, stellvertretender Geschäftsführer und VP Commercial Development Discovery Networks Deutschland: "Erstmalig können Tennisfans in Deutschland ein Grand-Slam-Turnier von Anfang bis Ende in UHD-Qualität verfolgen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen UHD-Showcase mit unserem Partner HD+ umsetzen können und wir mit Eurosport beim technologischen Zukunftsthema UHD von Anfang an am Ball sind. Für die weitere Entwicklung von UHD werden wir durch diesen Showcase wertvolle Erfahrungen für kommende Sportproduktionen sammeln."

