Drehstart für 18. Staffel von "Um Himmels Willen"

Aktuell laufen die Dreharbeiten für die 18. Staffel der ARD-Serie "Um Himmels Willen". Geplant sind 13 weitere Folgen des Dauerbrenners, in dem erneut Janina Hartwig und Fritz Hepper die Hauptrollen spielen. 2019 soll die Ausstrahlung erfolgen.



22.05.2018 - 14:05 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 14:05 Uhr

Auch nach 17 Staffeln ist kein Ende in Sicht: In diesen Tagen haben die Dreharbeiten für 13 neue Folgen von "Um Himmels Willen" begonnen. Gedreht wird derzeit in Landshut, Niederaichbach, München und Umgebung in einem ersten Drehblock, der voraussichtlich bis zum 8. August dauern wird. Die Ausstrahlung der 18. Staffel soll 2019 im Ersten erfolgen.

Neben Janina Hartwig, Fritz Wepper und Nina Hoger stehen wieder Emanuela von Frankenberg, Karin Gregorek, Denise M'Baye, Mareike Lindenmeyer, Andrea Sihler sowie Horst Sachtleben, Andrea Wildner, Wolfgang Müller, Lars Weström, Andreas Wimberger, Markus Hering, Jürgen Tonkel und andere mit vor der Kamera. Hinter der Serie steht die Produktionsfirma ndF, Regie führt bei allen folgen des ersten Drehblocks Nikolai Müllerschön nach Drehbüchern von Marie Reiners, Claudia Römer, Khyana el Bitar und Jürgen Werner.

In der neuen Staffel schlägt ein Blitz ins Kloster Kaltenthal ein. Hinter den hoch veranschlagten Renovierungskosten vermuten die Nonnen um Schwester Hanna (Janina Hartwig) schnell Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper), der seine Hände aber mal wieder in Unschuld wäscht. Im Geheimen heckt er einen intriganten Plan aus, um das Kloster erneut unter seine Fittiche zu bringen.

