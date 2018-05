"Einstein Junior": RTL adaptiert neues US-Kinderquiz

© RTL

Die neue US-Kinder-Quizshow "Genius Junior" wird womöglich schon bald ins deutsche Fernsehen kommen. Bereits im Juni will RTL unter dem Namen "Einstein Junior" eine Adaption aufzeichnen lassen. Das Original wird von Neil Patrick Harris präsentiert.



23.05.2018 - 10:58 Uhr von Alexander Krei 23.05.2018 - 10:58 Uhr

Erst vor wenigen Wochen beim US-Sender NBC gestartet, hat sich RTL bereits die Rechte an der Adaption von "Genius Junior" gesichert. Dabei handelt es sich um eine Quizshow, in der Kinder zwischen acht und 12 Jahren über mehrere Runden hinweg in einem Wissens-Wettbewerb gegeneinander antreten.

Von der deutschen Version, die auf den Namen "Einstein Junior" hören wird, sollen im Juni zunächst vier Folgen von Warner Bros. produziert werden. Für die Produktionsfirma ist das auch deshalb eine gute Nachricht, weil Warner Bros. in den vergangenen beiden Jahren "500 - Die Quiz-Arena" mit Günther Jauch produzierte, die nach den zuletzt schwachen Quoten in diesem Sommer keine Fortsetzung findet.

Wer durch die Show führen wird, ist ebenso noch unklar wie der Sendeplatz - die Rede ist allerdings von einem "bekannten Comedian", den man als Moderator gewinnen konnte. In den USA wird die Show von Neil Patrick Harris präsentiert, der in der Vergangenheit unter anderem zum Ensemble des Sitcom-Hits "How I Met Your Mother" zählte.

Für NBC war die erste Staffel von "Genius Junior" allerdings kein allzu großer Erfolg: Von den anfangs fünf Millionen Zuschauer waren am Ende nicht mal mehr drei Millionen übrig.

Teilen