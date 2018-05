"Witzearena": RTL macht neue Show mit Markus Krebs

© Stefanie Sauer

Der Comedian Markus Krebs bekommt eine Show bei RTL, in der er sich mit verschiedenen Gästen Witze erzählt. Ein sehr ähnliches Format hatte zuletzt auch Sat.1 im Programm, bei RTL wird man zunächst zwei Ausgaben testen.



24.05.2018 - 12:09 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2018 - 12:09 Uhr

Wer dachte, dass das schlichte Erzählen von Witzen im Fernsehen nicht funktioniert, wurde vor einigen Wochen eines besseren belehrt. In "Richtig witzig", einer Sat.1-Show moderiert von Hugo Egon Balder, taten verschiedene Comedians genau das - und der Sender wurde schließlich mit einem Marktanteil in Höhe von 12,9 Prozent belohnt. Das hat man offenbar auch bei RTL genau registriert. Nun hat der Sender jedenfalls ein Format angekündigt, dass sehr ähnlich klingt.

Im Juni zeichnet RTL zwei Ausgaben der neuen Show "Markus Krebs Witzearena" auf. In den einstündigen Ausgaben erzählen sich prominente Gäste Witze und am Ende entscheidet das Publikum, wer am lustigsten gewesen ist. Die Gäste stehen noch nicht fest, ausgestrahlt wird die Show irgendwann im Herbst. Produziert wird das Format von Dreiwerk Entertainment, das Unternehmen hat in der Vergangenheit schon andere Projekte mit Markus Krebs umgesetzt. Markus Krebs hat 2011 die erste Ausgabe des "RTL Comedy Grand Prix" gewonnen, der Sender zeigte im vergangenen September sein Solo-Programm "Permanent Panne". Im Februar waren zunächst zwei Ausgaben von "Markus Krebs - Die Show" zu sehen, diese holte mit 18,7 und 18,9 Prozent Marktanteil auch richtig gute Quoten. Das Format lief damals allerdings auch direkt im Anschluss an das Dschungelcamp.

