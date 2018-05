Frederic Huwendiek wird neuer Chef von "heute.de"

© ZDF/Dirk Uebele

Schon in den vergangenen Jahren hat Frederic Huwendiek beim ZDF stets an den Schnittstellen von Fernsehen und Online gearbeitet. Nun steht eine neue Aufgabe an: Im August wird er die Online-Nachrichten des ZDF verantworten.



Frederic Huwendiek übernimmt zum 1. August 2018 die Leitung der Online-Nachrichtenredaktion des ZDF. Er folgt damit auf Michael Bartsch, der als Chef vom Dienst in die ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt wechseln wird. Seit 2009 ist Huwendiek für das ZDF an der Schnittstelle zwischen TV und Online tätig, seit 2015 ist er als Programmreferent von ZDF-Chefredakteur Peter Frey unter anderem für online-strategische Fragen zuständig.

"Frederic Huwendiek ist ein ausgezeichneter Kenner des digitalen Nachrichtengeschäfts. Ich freue mich, dass er dieses für das ZDF so wichtige Angebot weiterentwickeln und mit seinem Team neue Impulse für visuell starke und mobil getriebene Erzählformen setzen wird", sagte Chefredakteur Peter Frey. "Unsere Wirtschafts-Hauptredaktion wird von Michael Bartschs langjähriger Leitungserfahrung in der heute.de und verschiedenen Fernsehformaten profitieren. Ziel ist es, das ZDF insgesamt noch crossmedialer und zukunftsfähiger aufzustellen."

Michael Bartsch leitet die heute.de-Redaktion seit 2008. Als Chef vom Dienst der genannten Hauptredaktion soll er sich fortan um den Ausbau der Wirtschaftsberichterstattung des ZDF kümmern sowie bereichsübergreifende Projekte der Fachredaktionen entwickeln und koordinieren.

