"Traumschiff"-Kapitän Sascha Hehn geht von Bord

Schauspieler Sascha Hehn hört überraschend als Kapitän auf dem ZDF-"Traumschiff" auf. In der "Bild"-Zeitung äußert er sich kritisch über die Entwicklug der Serie, die nach dem Tod von Erfinder Wolfgang Rademann ihren Charme verloren habe.



24.05.2018 - 23:04 Uhr von Alexander Krei 24.05.2018 - 23:04 Uhr

Das ZDF muss sich einen neuen Kapitän für sein "Traumschiff" suchen. Überraschend hat Sascha Hehn seinen Abschied von der erfolgreichen Reihe angekündigt. "Es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat und das nicht immer zum Positiven", sagte der Schauspieler der "Bild"-Zeitung.

Hehns Rückzug hängt offenbar auch mit dem "Traumschiff"-Erfinder Wolfgang Rademann zusammen, nach dessen Tod der 63-Jährige Veränderungen festgestellt haben will. "Leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren. Vielleicht ist der ja mit Wolfgang Rademann gegangen - ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten."

Die Rede ist aber auch von Sparmaßnahmen, an denen sich Hehn wohl gestört hat. "Glauben Sie mir, ich habe in den letzten sechs Jahren alles versucht, um das Produkt innovativ weiter nach vorne zu bringen, aber es ist mir nicht gelungen", so Hehn gegenüber "Bild". "Natürlich gibt es auch noch andere Gründe für meine Entscheidung, die ich aber aus vertragsrechtlichen Gründen nicht publizieren darf."

Sascha Hehn, der zwischen 1981 und 1991 bereits im "Traumschiff" zu sehen war - anfangs als Steward Victor, danach als 1. Offizieller Stefan - hatte 2014 als Nachfolger von Siegfried Rauch die Rolle des Kapitäns übernommen. Zwei Folgen mit ihm sind gerade allerdings noch gedreht worden.

