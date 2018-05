ProSieben setzt zur WM auf "Grey’s Anatomy"-Highlights

© ABC

Noch bis Mitte Juni zeigt ProSieben neue Folgen von "Grey’s Anatomy", dann pausiert die aktuelle Staffel aufgrund der Fußball-WM. Wer sich nicht für Fußball interessiert, kann sich aber dennoch auf Geschichten aus dem Seattle Grace Hospital freuen.



25.05.2018 - 12:27 Uhr von Timo Niemeier 25.05.2018 - 12:27 Uhr

ProSieben wird auch während der Fußball-WM auf "Grey’s Anatomy" setzen. Die Drama-Serie ist derzeit eine der wenigen, die noch recht stabil für gute Quoten beim Sender sorgt. Noch bis zum 13. Juni wird ProSieben daher auch weiterhin neue Folgen der 14. Staffel ausstrahlen, diese hatte der Sender ja erst Ende April ins Programm genommen. In der kommenden Woche zeigt ProSieben die bereits 300. Folge der Serie.

Wenn Mitte Juni dann die Fußball-WM startet, geht zwar auch "Grey’s Anatomy" weiter, ProSieben behilft sich dann allerdings mit Wiederholungen. Die Fans können sich aber auf ganz besondere Episoden freuen: ProSieben hat angekündigt, noch einmal die "packendsten" Momente von "Grey’s Anatomy" zeigen zu wollen. So will man ab dem 20. Juni vier Wochen lang mittwochs zur besten Sendezeit immer große Zweiteiler der Serie in Doppelprogrammierung zeigen.

Im Hinblick auf die wohl dominierenden Fußball-Übertragungen macht der Schritt von ProSieben Sinn. Die neuen Folgen würden gegen die starke Konkurrenz wohl untergehen, gleichzeitig kommen die Fans von "Grey’s Anatomy", die nicht auf ihre Serie verzichten wollen, durch die Highlight-Folgen weiter auf ihre Kosten.

Teilen