SWR legt Kult-Sendung "Montagsmaler" neu auf

22 Jahre nach dem Ende kommt die frühere TV-Sendung "Montagsmaler" zurück auf die Bildschirme. Der SWR hat eine Neuauflage der früheren Kult-Show in Auftrag gegeben. Früher von Frank Elstner und Siggi Harreis moderiert, übernimmt nun Guido Cantz.



27.05.2018 - 10:17 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2018 - 10:17 Uhr

Die "Montagsmaler" kommen zurück ins Fernsehen. Der SWR hat 40 neue Ausgaben der einstigen Kult-Show in Auftrag gegeben, das bestätigte der Sender gegenüber der "Bild am Sonntag" ("BamS"). 22 Jahre nach dem Aus kehrt die Sendung damit also zurück, ab September soll es die Neuauflage im SWR zu sehen geben. SWR-Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach sagt gegenüber der "BamS": "Generationen von Fernsehzuschauern haben sich an diesem Klassiker erfreut, haben mitgefiebert und mitgeraten. Ich freue mich auf knifflige und spannende Ratespiele."

Tatsächlich war die Show zwischen 1974 und 1996 eine feste Größe im TV. In den ersten sechs Jahren wurde "Die Montagsmaler" von Frank Elstner präsentiert. Nachdem dann Reinhard Mey drei Ausgaben präsentierte, übernahm Sigi Harreis die Moderation zwischen 1980 und 1996. An der Neuauflage wird Elstner allerdings nicht mehr beteiligt sein, Harreis verstarb vor zehn Jahren. Moderiert wird die Sendung in diesem Jahr von Guido Cantz. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Cantz demnächst auch ein neues Nostalgie-Quiz im WDR präsentieren soll (DWDL.de berichtete).

Am Konzept von "Die Montagsmaler" soll sich derweil nichts ändern: Wie gehabt treten Teams gegeneinander an, um gemalte Begriffe zu erraten. Mit dabei sind in jeder Ausgabe auch vier Promis, die gegen acht Normalo-Kandidaten antreten - davon sind vier Kinder.

