Sat.1: "MacGyver" geht weiter, "Seal Team" startet

Sat.1 wird im Juli die zweite Staffel von "MacGyver" starten, wie gehabt laufen die Folgen am Montagabend im Doppelpack. Danach setzt der Sender auf die neue Serie "Seal Team", die in Deutschland bislang nur im Pay-TV zu sehen war.



28.05.2018 - 12:24 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2018 - 12:24 Uhr

Derzeit zeigt Sat.1 am Montagabend neue Folgen von "Lethal Weapon" und "Navy CIS: L.A.", spätestens ab Juli übernehmen dann aber zwei andere Serien. Ab dem 9. Juli startet man nämlich zur besten Sendezeit mit der zweiten Staffel von "MacGyver", die dann wie gehabt in Doppelfolgen zu sehen sein wird. In den USA sind die 23 Folgen bereits bis Anfang dieses Monats ausgestrahlt worden.

Das "MacGyver"-Reboot startete im vergangenen Jahr mit mehr als zwei Millionen Zuschauern und 12,9 Prozent Marktanteil in Sat.1, diese Werte erreichte die Serie danach nie wieder. Im Schnitt erreichte "MacGyver" aber dennoch gute 10,0 Prozent und damit mehr als viele andere Serien, die Sat.1 montags zeigt. "Lethal Weapon" kam in den vergangenen Monaten auf durchschnittlich nicht einmal 8,0 Prozent.

Ebenfalls ab dem 9. Juli nimmt Sat.1 dann auch die neue Serie "Seal Team" ins Programm, die hierzulande seit März im Pay-TV bei TNT Serie zu sehen ist. Sat.1 zeigt die erste Staffel immer ab 22:10 Uhr. Inhaltlich geht es in der Serie um die US-Eliteeinheit Navy Seals. Jason Hayes (David Boreanaz) leitet mit dem Tier-One-Team die Besten dieser Elite: Ray Perry (Neil Brown Jr.), der Dienstälteste der Truppe und sein langjähriger Vertrauter versteht sich blind mit Hayes, der loyale Sonny Quinn (A.J. Buckley) ist dagegen ein herausragender Soldat, neigt aber zu selbstzerstörerischem Verhalten. Während Sprachtalent Clay Spenser (Max Thieriot) alles gibt, um sich für Hayes Truppe zu qualifizieren, sind CIA-Analystin Mandy Ellis (Jessica Paré) und Logistik-Offizierin Lisa Davis (Toni Trucks) bereits ein integraler Bestandteil des Teams. Als SEALs sind sie es gewohnt jederzeit auf geheime Einsätze weltweit geschickt zu werden, doch was sie dort erleben, geht nicht spurlos an ihnen und ihren Familien vorüber.

Sat.1 bringt "MacGyver" und "Seal Team" damit noch während der dann laufenden Fußball-WM an den Start. Am 9. Juli muss der Sender allerdings keine Fußball-Konkurrenz fürchten, an diesem Tag gibt es nämlich kein Spiel. Eine Woche später steht der neue Weltmeister dann schon fest. König Fußball wird Sat.1 die Quoten also nicht verhageln.

