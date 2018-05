Bildstörungen trüben "Young Sheldon"-Auftritt bei Klaas

© Screenshot ProSieben

Der Auftritt von "Young Sheldon"-Star Iain Armitage bei "Late Night Berlin" sollte ein Highlight werden, doch Bildstörungen trübten von Anfang an den Genuss. Zwischenzeitlich war sogar gar nichts mehr zu sehen. Inzwischen hat ProSieben den Fehler identifiziert.



29.05.2018 - 10:06 Uhr von Alexander Krei 29.05.2018 - 10:06 Uhr

Bereits vor mehr als einem Monat stellte ProSieben den Besuch von "Young Sheldon"-Hauptdarsteller Iain Armitage bei "Late Night Berlin" mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf in Aussicht. Der Sender änderte dafür sogar eigens seinen Programmablauf und zeigte im Vorfeld der Show mehrere Folgen des erfolgreichen Sitcom-Neustarts mit dem gefragten Jungschauspieler.

Umso ärgerlicher, dass "Late Night Berlin" am Montagabend mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Immer wieder gab es im Laufe der aufgezeichneten Show kleinere Bildstörungen - kurz vor dem Ende fiel das Bild dann sogar komplett aus, sodass man dem Gespräch von Heufer-Umlauf mit seinem Gast nur noch akustisch folgen konnte. Der unmittelbar danach gezeigte Werbespot war dagegen einwandfrei zu sehen.

ProSieben entschuldigte sich noch am späten Montagabend via Twitter für den Fehler und versprach, sich auf Ursachenforschung zu begeben. Inzwischen scheint tatsächlich geklärt zu sein, woran es lag. "Ein für die Übertragung aus Berlin wichtiger Transponder war offensichtlich defekt", erklärte ein Sendersprecher am nächsten Morgen auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Weil die fertige Sendung nach dem Schnitt aus der Fernsehwerft in Berlin gewissermaßen "live" ins Programm eingespielt wird, die Werbung aber aus der Sendeabwicklung in Unterföhring kommt, schafften es die Spots übrigens im Gegensatz zu "Late Night Berlin" fehlerfrei ins Programm.

