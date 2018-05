SSNHD und ZDF zeigen Testspiele vor der WM

© Sky

Noch vor der Fußball-WM in Russland absolvieren die Teams wichtige Testspiele, Sky und ZDF werden einige davon im Free-TV übertragen. So sind bei Sky Sport News HD die letzten Tests des deutschen Gruppengegners Schweden zu sehen, das ZDF zeigt die deutsche Elf.



29.05.2018 - 15:19 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2018 - 15:19 Uhr

In rund zwei Wochen startet die Fußball-WM und anders als in den vergangenen Jahren wird auch Sky einige Spiele übertragen. 25 Begegnungen wird man im Ultra HD zeigen, mit dabei sind unter anderem alle Spiele der deutschen Elf. Unabhängig davon wird man nun aber auch noch vor der WM drei Fußballspiele im Free-TV zeigen. Dabei handelt es sich um ausgewählte Testspiele von WM-Teilnehmern, die von Sky Sport News HD übertragen werden.

So wird der Free-TV-Sender die beiden letzten Testspiele des deutschen Gruppengegners Schweden zeigen. Am 2. Juni spielen die Schweden gegen Dänemark, am 9. Juni gegen Peru. Ab 5. Juni überträgt Sky Sport News HD zudem die Generalprobe von WM-Gastgeber Russland, das an diesem Tag gegen die Türkei antritt.

Und auch das ZDF wird vor der WM noch ein Testspiel übertragen - und wird damit voraussichtlich deutlich mehr Menschen vor die TV-Geräte fesseln als Sky. Am 2. Juni zeigt man nämlich das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich. Das Spiel beginnt um 17:25 Uhr. Katrin Müller-Hohenstein moderiert die Übertragung, als Kommentator ist Oliver Schmidt im Einsatz.

