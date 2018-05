Heimatkanal und Goldstar TV erinnern an Jürgen Marcus

© Mainstream Media

Wie erst in dieser Woche bekannt wurde, ist der Schlagersänger Jürgen Marcus, der durch Hits wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" bekannt wurde, im Alter von 69 Jahren gestorben. Der Heimatkanal und Goldstar TV ändern daher ihr Programm



30.05.2018 - 10:27 Uhr von Uwe Mantel 30.05.2018 - 10:27 Uhr

"Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat." Mit diesen Worten teilte sein Lebensgefährte und Manager Nikolaus Fischer am Dienstag mit, dass der Schlagersänger im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Jürgen Marcus gelang 1972 der Durchbruch mit dem Song "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", es folgten zahlreiche weitere Songs und Alben.

Aus diesem Anlass ändert der Heimatkanal am kommenden Samstag sein Programm und zeigt um 16:15 Uhr den Film "Heute hau'n wir auf die Pauke", in dem Jürgen Marcus zu sehen ist. Der Schwestersender Goldstar TV erinnert am 8. Juni in der Sendung "Goldies" an Jürgen Marcus. Ab 21 Uhr steht er mit seinen Songs im Fokus der Sendung.

