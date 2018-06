Little Dot Studios: all3media gründet neue Digital-Unit

© all3media/Litte Dot Studios

Mit der Gründung von Little Dot Studios will all3media Deutschland auch im Digitalen weiter wachsen, wie CEO Markus Schäfer DWDL.de verriet. In Großbritannien ist die Marke längst etabliert, nun will man auch hier in Channel-Management und Online-Inhalte einsteigen.



04.06.2018

Die all3media-Gruppe hat in den vergangenen Monaten kräftig zugekauft. Zunächst gründete man mit Amir Hamz, Fahri Yardim und Christian Springer das Joint Venture Bon Voyage, mit dem man High-End-Produktionen realisieren will. Kurz darauf übernahm das Produktionsunternehmen auch die South & Browse. Nun holt all3media Deutschland die Digital-Unit Little Dot Studios nach Deutschland, in Großbritannien ist der Konzern unter dieser Marke schon seit einiger Zeit am Markt aktiv.





Die Little Dot Studios wurden von Andy Taylor und Selma Turajlic gegründet, in Deutschland eröffnet man nun Büros in München und Berlin. Das deutsche Little Dot wird geleitet von Nils Franck, Director of Content, und James Loveridge, Senior Partnership Manager. Franck verantwortet den Bereich der Eigenproduktionen, Loveridge den des Channel-Managements. Die Gesamtverantwortung für die Geschäftstätigkeiten von Little Dot Studios in Deutschland liegt gemeinschaftlich bei Wayne Davison (Little Dot Studios UK) und Mark Stehli (all3media Deutschland).

Neben dem Channel-Management will Litte Dot auch eigene Online-Inhalte für Sender und andere Unternehmen entwickeln. Umgesetzt hat man bereits Inhalte für einige Autobauer, darunter Volkswagen, Lamborghini und Suzuki. Derzeit befinde man sich in der Entwicklung und Produktion diverser weiterer Projekte für verschiedene Kunden. Zusätzlich dazu habe man in Deutschland Vereinbarungen mit Motorvision TV, der Sportnachrichtenagentur SID sowie dem Schauspieler Axel Stein und dem Moderator Matthias Malmedie für deren YouTube-Kanal "Axel & Matthias" getroffen. Diese Vereinbarungen umfassen die Durchführung von Social-Media-Distribution, YouTube-Channel-Management und Rechtemanagement. In den kommenden Wochen seien weitere "wichtige Vereinbarungen" mit Sendern, Sportrechteinhabern und Content-Partnern zu erwarten.

Markus Schäfer, CEO von all3media Deutschland, sagt: "Die Kooperation mit Little Dot Studios bietet für Kunden und beide Partner ein sehr attraktives Potenzial, indem sie die Kompetenz des digitalen Channel-Managements von Little Dot Studios mit der Produktionskompetenz von all3media Deutschland verbindet. So bieten wir Medienunternehmen nicht nur die Möglichkeit, ihr Videoangebot über YouTube und Social-Media-Kanäle zu optimieren, sondern auch Marken und Unternehmen mit perfekt aufbereiteten Botschaften zu versorgen - von der Entwicklung einer Content-Strategie über die Produktion bis hin zur zielgruppengenauen Content-Distribution und einer optimalen Reichweite auf allen relevanten Online-Plattformen. Darüber hinaus können unsere bestehenden Kunden von den erweiterten Kompetenzen aus unserer Partnerschaft mit den Little Dot Studios profitieren."

Wayne Davison, MD, Content Acquisition & Distribution, von Little Dot Studios, ergänzt: "In den letzten fünf Jahren, seit Andy Taylor und Selma Turajlic das Unternehmen gegründet haben, hat Little Dot Studios viel Erfahrung und Wissen bei der Erstellung von sozialen und digitalen nativen Inhalten und dem Aufbau von Zielgruppen für unsere Produzenten, Sender, Marken- und Sportpartner auf YouTube, Facebook und sozialen Plattformen entwickelt. Gemeinsam mit all3media Deutschland und unserer neuen deutschen Einheit sind wir in der einzigartigen Lage, uns auf den deutschsprachigen Markt zu fokussieren und auch hier unsere Partner dabei zu unterstützen, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben."

Am Dienstag lesen Sie das DWDL.de-Interview mit all3media-Deutschlandchef Markus Schäfer über Little Dot, den abnehmenden Scripted-Reality-Trend und die Auswirkungen auf Filmpool, mögliche weitere Zukäufe und darüber, wie Amazon und Netflix den Markt aufmischen.

