Dunja Hayali talkt ab Mitte Juli regelmäßig im ZDF

Dass Dunja Hayali ihre gleichnamige Sendung ab Juli regelmäßig präsentieren wird, war schon bekannt. Nun hat das ZDF die genauen Start-Daten verraten: Mitte Juli geht es los. Fünf weitere Ausgaben folgen bis Jahresende.



04.06.2018 - 18:28 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2018 - 18:28 Uhr

Das ZDF zeigt ab Mitte Juli die neue Staffel von "Dunja Hayali", die erste Ausgabe ist am Mittwoch, den 18. Juli, um 22:45 Uhr zu sehen. Anders als zuletzt wird die Sendung dann nicht für wenige Wochen zu sehen sein, sondern regelmäßig ausgestrahlt. Bis Ende des Jahres sind noch fünf weitere Ausgaben geplant, auch diese sollen am späten Mittwochabend gezeigt werden.

Inhaltlich ändert sich bei "Dunja Hayali" nichts: Dunja Hayali präsentiert in der Sendung Reportagen und spricht im Studio mit verschiedenen Gästen. Berichtet werde über Menschen und "Geschichten mit sozialpolitischem Zündstoff mitten aus dem Leben", so das ZDF. Wie gehabt gibt es pro Sendung verschiedene Themen, gesendet wird live aus dem ZDF-Studio in Berlin.

Bereits Ende November bestätigte das ZDF gegenüber DWDL.de, dass Dunja Hayali ihren Talk künftig regelmäßig präsentieren wird (DWDL.de berichtete). "Dunja Hayali" ging aus dem "ZDFdonnerstalk" hervor, den der Sender 2015 startete. Hayali selbst wird demnächst auch fernab ihres Talks mehr zu tun bekommen: So wird sie zur neuen Fußball-Saison auch das "Aktuelle Sportstudio" moderieren. Zuletzt wurde die Journalistin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagte bereits im November über Hayali und ihr Talk-Format: "Dunja Hayali hat in den Sommerstaffeln mit Emphase und Haltung gesellschaftspolitische Themen diskutiert, die nah bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sind. Ich freue mich, dass wir für dieses besondere Talkmagazin jetzt einen festen Sendeplatz gefunden haben." Matthias Fornoff, ZDF-Hauptredaktionsleiter Politik und Zeitgeschehen, erklärte damals zudem, man wolle die Stärken des Formats und der Moderatorin weiterentwickeln – "mit starken, überraschenden Themen, die im Studio kontrovers und sachlich diskutiert werden".

