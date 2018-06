UFA will "Zuhause im Glück"-Teilnehmer besser informieren

© RTL II

Weil zuletzt einige Familien von "Zuhause im Glück" Post vom Finanzamt bekommen haben und Steuern nachzahlen müssen, reagiert nun die zuständige Produktionsfirma. UFA Show & Factual will die Teilnehmer vor der Sendung explizit über die möglicherweise anfallenden Kosten informieren.



04.06.2018 - 19:54 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2018 - 19:54 Uhr

Wer in TV-Shows Geld gewinnt, muss sich das meist mit dem Finanzamt teilen. Das ist spätestens bekannt, seitdem ein "Big Brother"-Sieger einen großen Teil seines Millionengewinns an den Fiskus abgeben musste. Aber auch wer nicht direkt Geld gewinnt, muss mit einer Nachzahlung an das Finanzamt rechnen. So berichtet die "Bild" von einer Familie, die 2015 an der RTL-II-Sendung "Zuhause im Glück" teilgenommen hat. Vor wenigen Wochen bekam die Familie Post von Finanzamt und sollte 35.000 Euro nachzahlen.

Fünf weitere Familien, die an der Show teilgenommen haben, sollen ebenfalls Post vom Fiskus bekommen haben, schreibt die "Bild". Rechtliche Grundlage ist der geldwerte Vorteil, den die Familien durch ihre Teilnahme an der Sendung erhalten haben. In einer ersten Stellungnahme hieß es von der Produktionsfirma UFA Show & Factual, dass man hoffe, dass die Finanzämter ihr Handeln überdenken und ihren Ermessensspielraum nutzen, "um den Hilfsgedanken, der 'Zuhause im Glück' innewohnt, zu unterstützen". Da man sich darauf aber nicht alleine verlassen will, informiert man potenzielle Teilnehmer von "Zuhause im Glück" künftig besser als bislang. So stellt die Produktionsfirma laut "Bild" den Teilnehmern einen Steuerberater. Außerdem heißt es von der UFA: "Wir weisen alle neuen Familien, die vor der Entscheidung stehen, an der Produktion der Sendung teilzunehmen, zusätzlich zur bisher vertraglich festgelegten Klausel, dass die Sachleistungen einkommenssteuerpflichtig sein können, explizit auf die neue Situation hin, dass die Renovierungsleistung nach Ansicht der Finanzämter steuerpflichtiges Einkommen darstellt." Bisher wurde in einem entsprechenden Absatz im Vertrag nur darauf hingewiesen, dass es zu Nachzahlungen an das Finanzamt kommen könnte.

