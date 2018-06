Kawusi und Moeller duellieren sich bei "Schlag den Star"

© ProSieben

Eigentlich schien "Schlag den Star" durch den Start von "Schlag den Henssler" Geschichte zu sein, doch im Sommer plant ProSieben nun bekanntlich doch wieder zwei Ausgaben. Die Kandidaten der ersten Folge stehen inzwischen fest.



06.06.2018

Gerade erst hat ProSieben angekündigt, "Schlag den Star" im Sommer mit zunächst zwei Folgen wiederbeleben zu wollen. Jetzt steht auch fest, welche Prominenten sich in der ersten Ausgabe duellieren werden: Die Wahl fiel auf den Comedian Faisal Kawusi und den Schauspieler Ralph Moeller. Sie werden sich am Donnerstag, den 27. Juli ab 20:15 Uhr in verschiedenen Spielrunden messen - der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Als Moderator fungiert Elton - wie schon in der Vergangenheit und derzeit auch bei "Schlag den Henssler". Elmar Paulke sitzt als Kommentator am Mikrofon der von Brainpool TV produzierten Sendung. Eine weitere Ausgabe von "Schlag den Star" hat ProSieben bereits für den 9. August in Aussicht gestellt. Daneben kehrt auch "Teamwork - Spiel mit deinem Star" mit zwei neuen Folgen im Sommerprogramm zurück: Diese werden am 2. und 16. August ebenfalls donnerstags um 20:15 Uhr laufen.

"Schag den Star" war 2009 als Ableger von "Schlag den Raab" gestartet - mit weniger Spielrunden und als Aufzeichnung statt Live-Show. Nach Raabs Abschied trat sie dann an die Stelle des Originals und wurde zum bis in die Nacht dauernden Live-Event mit wieder bis zu 15 Spielen aufgepumpt. Seit Mitte vergangenen Jahres setzt ProSieben mit Steffen Henssler nun aber bekanntlich wieder auf einen festen Gastgeber, den es zu schlagen gilt.

Mit den vier letzten Ausgaben von "Schlag den Star" verzeichnete ProSieben im vergangenen Jahr am Samstagabend im Schnitt mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

