Thomas Anders moderiert neue Daytime-Show im ZDF

© ZDF/Nora Erdmann

Im Herbst wird Thomas Anders nicht nur in der Neuauflage von "X Factor" zu sehen sein, sondern auch eine neue Show im ZDF präsentieren. Diese hört auf den Namen "Du ahnst es nicht!" und soll zunächst am Sonntagmittag laufen. Worum es geht...



06.06.2018 - 11:06 Uhr von Alexander Krei 06.06.2018 - 11:06 Uhr

Das hat man wirklich nicht ahnen können: Thomas Anders wird im Herbst eine neue Daytime-Show fürs ZDF moderieren, in der es um Ahnengeschichte geht. Der Titel: "Du ahnst es nicht!". Geplant sind zunächst fünf Folgen, deren Ausstrahlung zunächst am Sonntagmittag vorgesehen ist. Bereits im vergangenen Jahr hatte ZDF Digital eine Pilotfolge produziert - die kam offenbar auf dem Lerchenberg so gut an, dass man nun eine ganze Staffel bestellt hat.

In "Du ahnst es nicht!" nehmen Anders und verschiedene Ahnenforscher die Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Sie sollen mehr darüber erfahren, woher sie stammen, ob ihre Vorfahren große Persönlichkeiten der Geschichte waren und was sie durchlebt haben. Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph erläutert zudem, welche Bedeutung ihre Familiennamen haben und warum sie so heißen, wie sie heißen.

Einen genauen Starttermin nannte das ZDF zunächst nicht. Die Aufzeichnungen der Folgen haben Anfang Juni in Berlin begonnen. Für Thomas Anders ist es der zweite TV-Job binnen kürzester Zeit: Der ehemalige Modern-Talking-Star wird im Herbst auch in der Jury der Neuauflage von "X Factor" bei Sky 1 sitzen (DWDL.de berichtete).

Teilen