Freenet TV will zur Fußball-WM für sein Angebot trommeln

Um sein Satelliten- und Antennen-Angebot bekannter zu machen, will Freenet TV zur Fußball-Weltmeisterschaft eine neue Kampagne starten. Im Mittelpunkt steht der Presenter, der schon in anderen Spots zu sehen war - diesmal als Schiri.



06.06.2018 - 11:56 Uhr von Alexander Krei 06.06.2018 - 11:56 Uhr

Freenet TV will die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft dazu nutzen, um für sein Fernsehangebot die Werbetrommel zu rühren. Im Mittelpunkt des neuen TV-Werbespots, der vom 11. Juni an zu sehen ist, steht eine Szene, in der ein Schiedsrichter dem vermeintlich teuren Kabelfernsehen die gelbe Karte und SD-Bildqualität die rote Karte zeigt. Zum Einsatz kommt dann auch eine grüne Karte, bei der es sich um die Guthabenkarte von Freenet-TV handelt, mit der Kunden Zugriff auf die entsprechenden Programme via Satellit und Antenne bekommen können.

Dargestellt wird der Schiedsrichter vom Presenter, der auch schon in den bisherigen Kampagnen von Freenet TV die Hauptrolle übernahm. Mit der crossmedialen Kampagne, die auch einen Radio-Spot, Online- und Social-Media-Maßnahmen sowie eine Out-of-Home-Präsenz umfasst, will das Unternehmen sowohl Neu- als auch Bestandskunden ansprechen. Für Strategie und Umsetzung engagierte Media Broadcast die Hamburger Agentur brandtouch° als Lead Agency.





"Wir haben uns entschieden, der Freenet-TV-Guthabenkarte eine prominente Bühne zu bieten und sind überzeugt, dass die Storyline und der clever eingesetzte Wiedererkennungswert der grünen Guthabenkarte im Umfeld der Fußball-WM dazu beitragen wird, sowohl Neukunden zum Wechsel als auch Bestandskunden zu einer Verlängerung unseres Angebots zu motivieren", sagte Beate Hasenzahl, Senior Manager Marketing für Freenet TV bei Media Broadcast.

