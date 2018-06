ZDF will Senioren-Weltreise nach Todesfall fortsetzen

© ZDF / Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK

Trotz des Todesfalls eines Kandidaten wird das ZDF die Dreharbeiten für seine Reportage-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" fortsetzen. Ab Ende Juli sollen die sechs Folgen mit Moderator Steven Gätjen dann den Weg ins Programm finden.



11.06.2018 - 13:26 Uhr von Alexander Krei 11.06.2018 - 13:26 Uhr

Nach dem Tod eines Teilnehmers hat sich das ZDF zusammen mit der Produktionsfirma Talpa Germany dazu entschlossen, die Produktion der neuen Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt" fortzusetzen. Das sei in Absprache mit den Angehörigen des Verstorbenen und den fünf weiteren Teilnehmern geschehen, erklärte der Sender am Montag. Eine letzte noch ausstehende Folge soll demnach Anfang Juli produziert werden.

Unter dem Titel "Mit 80 Jahren um die Welt" begleitet das ZDF sechs ältere Menschen auf einer Reise in ferne Länder. Die bisherigen Ziele waren Südafrika, Dubai, Indien, Mongolei und Vietnam. In jeder Folge erfüllt sich zudem für je einen der Teilnehmer ein persönlicher Wunsch. Ende April hatte das ZDF die Dreharbeiten abgebrochen, nachdem ein 80-jähriger Kandidat in Thailand an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben war (DWDL.de berichtete).

"Der Tod des Teilnehmers hat uns sehr betroffen gemacht. Alle Beteiligten sind sich aber einig, dass diese ungewöhnliche, emotionale und ereignisreiche Reise gezeigt werden soll - auch im Gedenken an den Verstorbenen", sagte Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show. "Die Reportage zeigt die fröhlichen und lebensbejahenden Erlebnisse ebenso wie die nachdenklichen und traurigen Momente."

Ein Ausstrahlungstermin für das Format, das seinen Ursprung beim niederländischen Privatsender SBS6 hat, steht inzwischen übrigens auch fest. Die komplette sechsteilige Reihe wird ab dem 24. Juli zwei Wochen lang jeweils dienstags bis donnerstags am späten Abend - los geht's meist zwischen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen. "Ich habe unsere Senioren sehr ins Herz geschlossen. Die gemeinsame Reise hat mir einen neuen Blickwinkel auf das Leben gegeben und mir gezeigt, was wirklich wichtig ist", so Gätjen.

