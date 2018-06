Produzentenallianz: Hofmann und Schultz neu im Vorstand

© Produzentenallianz

Im Februar konterte UFA-Chef Nico Hofmann Aussagen des Produzentenallianz-Vorsitzenden Alexander Thies mit scharfen Worten. Inzwischen haben sich die Wogen offenbar geglättet: Er wurde nun wie Ilona Schultz neu in den Gesamtvorstand gewählt



"Streaming-Anbieter werden Privatsender verdrängen" - diese steile These stellte Alexander Thies, immerhin Vorsitzender der Produzentenallianz, im Februar auf einer Panel-Diskussion in Berlin auf. Das sorgte bei den eigenen Verbandsmitgliedern, für die die Sender weiterhin die wichtigsten Geschäftspartner sind, für reichlich Verwunderung. Insbesondere UFA-Chef Nico Hofmann ging schnell mit scharfer Kritik an die Öffentlichkeit, im DWDL.de Interview geiselte er die Aussagen von Thies als arrogant, verleumderisch und anachronistisch. Als auch von weiteren Verbandsmitgliedern Kritik kam, ruderte Thies zurück und entschuldigte sich.

Vier Monate später sind die Wogen offenbar geglättet. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen auf der 10. Gesamt-Jahresmitgliederversammlung wurde jedenfalls für die Sektion Fernsehen Alexander Thies erneut in den Gesamtvorstand gewählt. Sein Kritiker Nico Hofmann gehört dem Gesamtvorstand zudem ebenfalls erstmals an, ebenso wie Ilona Schultz von der Fortune Cookie Film GmbH. Ausgeschieden sind im Gegenzug Georg Hirschberg (Prime Productions) und Joachim Kosack (UFA Fiction).

Der Gesamtvorstand setzt sich nun so zusammen:

Für die Sektion Fernsehen:

Alexander Thies (NFP neue film produktion GmbH)

Barbara Thielen (Zieglerfilm Köln GmbH)

Für die Sektion Kino:

Uli Aselmann (die film gmbh)

Meike Kordes (Kordes & Kordes Film GmbH)

Für die Sektion Entertainment:

Dr. Markus Schäfer (ALL3MEDIA Deutschland GmbH)

Axel Kühn (Tresor TV Produktions GmbH)

Für die Sektion Dokumentation:

Dagmar Biller (TANGRAM International GmbH)

Für die Sektion Animation:

Jan Bonath (scopas medien AG)

Für die Sektion Werbung:

Martin Wolff (Wolff Brothers GmbH)

Einmütig zugewählt wurden:

Dr. Christian Franckenstein (Bavaria Film GmbH)

Prof. Nico Hofmann (UFA GmbH)

Martin Moszkowicz (Constantin Film Produktion GmbH)

Ilona Schultz (Fortune Cookie Film GmbH)

Gabriele M. Walther (Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH)

Bernd Wilting (taglicht media Film- & Fernsehproduktion GmbH)

Doris Zander (freie Produzentin)

Johannes Züll (Studio Hamburg GmbH)

