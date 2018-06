RTL dreht neue Sketch-Comedy mit Ralf Schmitz

© G RTL D / Bernd-Michael Maurer

RTL setzt in Sachen Comedy in der kommenden Saison stark auf Ralf Schmitz. Dass er für die Impro-Comedy "Hotel Verschmitzt" vor der Kamera steht, war bereits bekannt. Doch RTL lässt obendrein auch noch eine Sketch-Comedy mit Schmitz produzieren.



14.06.2018 - 10:35 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2018 - 10:35 Uhr

RTL möchte in der nächsten Saison offenbar sein Angebot an Comedy-Formaten abseits von Sitcoms und Personality-Shows ausbauen. Kürzlich wurde bereits bekannt, dass Ralf Schmitz für die Impro-Show "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" vor der Kamera steht, die doch stark an das frühere "Hotel Zuhause" erinnert. Doch RTL steigt nach langer Auszeit auch wieder ins Geschäft mit Sketch-Comedys ein und setzt dabei ebenfalls auf Ralf Schmitz.

In Köln haben nun die Dreharbeiten für "Schmitz & Family" begonnen. Wie der Name nahelegt, beschäftigen sich Ralf Schmitz und der Rest des Ensembles, dem auch Elisabeth Baulitz, Nora Boeckler, Omar El-Saeidi, Olivia Klemke, Gundula Niemeyer, Lukas Piloty und Paul Sedlmeir angehören, mit den unterschiedlichsten Bereichen des Familienlebens - "vom sehnlichen Kinderwunsch bis zum Traum, das Kind nach 20 Jahren wieder loszuwerden", wie es RTL selbst umreißt.

Wie "Hotel Verschmitzt" wird auch "Schmitz & Family" von der HPR Bild & Ton GmbH produziert, die erste Staffel umfasst sechs Folgen. Regie führt Janosch Kreft ("Luke, die Woche und ich", "PussyTerror TV"). Produzent ist Jürgen Hepp mit ausführendem Producer Torsten Kluth und Headwriter Frank Schmeißer (u. a. "TV Total", "Stromberg", "Allein unter Dieben"). Die RTL-Bereichsleitung Comedy/Real Life liegt bei Markus Küttner, Redakteure sind Meikel Giersemehl und Simone Heinrich.

