Thomas Hayo steigt bei "Germany’s next Topmodel" aus

Nach acht Jahren als Juror hat Thomas Hayo angekündigt, bei der kommenden Staffel von "Germany’s Next Topmodel" nicht mehr mit dabei zu sein. Während die anderen männlichen Juroren an der Seite von Heidi Klum stets wechselten, war Hayo eine Konstante in der Show.



15.06.2018 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 15.06.2018 - 15:50 Uhr

Fans von "Germany’s Next Topmodel" müssen sich auf Veränderungen einstellen: Die kommende Staffel wird im nächsten Jahr ohne Dauer-Juror Thomas Hayo auskommen. Hayo hat seinen Abschied von der ProSieben-Show am Freitag via Instagram angekündigt. Er war neben Heidi Klum eine Konstante der Show und bereits seit der sechsten Staffel im Jahr 2011 in dem Format zu sehen.

Während Klum und Hayo in den vergangenen Jahren gesetzt waren, wurde auf der dritten Juroren-Position kräftig durchgemischt. Neben Thomas Rath waren auch schon Wolfgang Joop, Enrique Badulescu und zuletzt Michael Michalsky neben Klum und Hayo für die Bewertung der Models zuständig. Wer in der kommenden Staffel von "Germany’s Next Topmodel" an die Stelle von Hayo rücken wird, ist derzeit noch unklar.

In seinem Instagram-Posting erklärte Hayo, er schaue "voller Stolz" auf die vergangenen Jahre zurück. Es sei eine grandiose Zeit gewesen, dennoch habe er zuletzt aber auch gemerkt, dass es jetzt erst einmal Zeit für eine Pause sei. "Die Produktion nimmt immer einen großen Anteil meines Jahres in Anspruch, so dass sich bei mir alles immer mehr um GNTM drehte. Ich möchte aber Dinge, die ich lange vernachlässigt habe, wieder stärker in den Fokus meiner Aktivitäten rücken", so Hayo. Gleichzeitig bleibe er der "Topmodel"-Familie auch weiterhin "eng verbunden". "Aber in welcher Rolle und wann, wird sich mit der Zeit ergeben."

