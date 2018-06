Sat.1 Gold wiederholt "Hotel Herzklopfen" prominent

© SAT.1/Walter Wehner

In Sat.1 ist "Hotel Herzklopfen" ein veritabler Flop gewesen, die Quoten lagen auf einem sehr enttäuschenden Niveau. Demnächst wird die Kuppelsendung bei Sat.1 Gold wiederholt, der Sender hat dafür auch einen recht prominenten Sendeplatz gefunden.



16.06.2018 - 11:53 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2018 - 11:53 Uhr

Die Kuppelsendung "Hotel Herzklopfen - Spät verliebt" wird demnächst noch einmal vollständig bei Sat.1 Gold wiederholt. Die sechs Ausgaben sind ab dem 5. Juli immer donnerstags ab 21:25 Uhr zu sehen. Das Format läuft damit im Anschluss an die neue Schlagershow "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle", die ebenfalls an diesem Tag startet.

In Sat.1 Gold hat "Hotel Herzklopfen" die Chance, noch einmal ein paar zusätzliche Zuschauer einzusammeln. Vielleicht sind dann immerhin die Controller des Senders zufrieden. Bei der Erstausstrahlung in Sat.1 war die Sendung jedenfalls eine große Enttäuschung: Dort erreichten die sechs Folgen im Schnitt nur 700.000 Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei schlechten 5,4 Prozent. Und auch beim Gesamtpublikum wurden nur 4,1 Prozent gemessen.

