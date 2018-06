Neue "SchleFaz"-Staffel startet im August bei Tele 5

© Tele 5

Ab August wird sich Tele 5 wieder den schlechtesten Filmen aller Zeiten widmen, los geht es mit "King Kong vs. Godzilla". Anders als zuletzt werden die neuen Filme der Reihe künftig aber wieder am späten Abend zu sehen sein.



17.06.2018 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2018 - 10:18 Uhr

Die letzte "SchleFaz"-Staffel hat Tele 5 noch zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ab August kehrt man wieder auf den bis dahin etablierten Sendeplatz am späten Abend zurück. Die neue "SchleFaz"-Staffel startet am 3. August, wöchentlich wird Tele 5 dann immer freitags um 22 Uhr neue, schlechte Filme zeigen. Los geht es mit dem Streifen "King Kong vs. Godzilla".

Insgesamt acht neue Filme sind in der Reihe bis Mitte September bei Tele 5 zu sehen. Deutlich vor der Ausstrahlung bei Tele 5 lädt der Sender am 6. Juli die "SchleFaz"-Fans zu einer Filmnacht in München ein. Ab 19:30 Uhr wird "King Kong vs. Godzilla" mit Mathäser Filmpalast gezeigt. Mit dabei sind da natürlich auch wieder Oliver Kalkofe und Peter Rütten.

