RTL startet neue "Bachelorette"-Staffel Mitte Juli

Das hatte sich zuletzt angedeutet: RTL holt "Die Bachelorette" Mitte Juli zurück und wird die neue Staffel wie gehabt am Mittwochabend ausstrahlen. Möglich wird das, weil das "Sommerhaus der Stars" künftig montags läuft.



18.06.2018 - 17:45 Uhr von Timo Niemeier

RTL hat den Start der neuen "Bachelorette"-Staffel bestätigt, ab dem 18. Juli gibt es die neuen Ausgaben wie gehabt immer mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen. Die Kuppel-Sendung startet damit aufgrund der Fußball-WM später als im vergangenen Jahr, als es noch Mitte Juni losging. Insgesamt wird RTL acht 120-minütige Folgen der "Bachelorette" zeigen. Nachdem die letzte Rose vergeben worden ist, blickt Frauke Ludowig noch einmal auf die Staffel zurück und lässt die Ereignisse Revue passieren, in dieser Sendung sollen dann auch einige ausgeschiedene Kandidaten zu Wort kommen.

"Die Bachelorette" startet damit übrigens nur rund einen Monat nach dem Finale von "Bachelor in Paradise", die erste Staffel dieses Formats ging erst vor wenigen Tagen zu Ende. "Die Bachelorette" war zuletzt ein schöner Erfolg für die Kölner, so erreichte die vergangene Staffel im Schnitt 15,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Erst vor wenigen Tagen berichtete DWDL.de, dass RTL sein "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr montags zeigen wird (DWDL.de berichtete). Dadurch kann man beide Formate im Sommer über den gleichen Zeitraum hinweg ausstrahlen.

