RTL gibt seinem "Sommerhaus" neuen Sendeplatz

"Das Sommerhaus der Stars" von RTL wird nach DWDL.de-Informationen in diesem Jahr auf einem neuen Sendeplatz zu sehen sein. Die neue Staffel läuft nicht mehr mittwochs, sondern am Montagabend.



13.06.2018 - 16:38 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2018 - 16:38 Uhr

Noch während der laufenden Fußball-WM wird RTL die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" an den Start bringen. Die sechsteilige dritte Staffel startet nach DWDL.de-Informationen am 9. Juli zur besten Sendezeit. Anders als in den vergangenen beiden Jahren ist das Format damit nicht mehr am Mittwochabend zu sehen, sondern montags. Die WM wird die Quoten allerdings nicht drücken: Am 9. Juli stehen keine Spiele an, in der Woche danach ist der neue Weltmeister bereits gekürt.

Zuletzt musste das RTL-"Sommerhaus" sinkende Quoten hinnehmen: Die zweite Staffel startete noch mit 16,2 Prozent Marktanteil und einem neuen Rekord. Das Finale kam dann wenige Wochen später nur noch auf 10,5 Prozent - Negativ-Rekord. Im Schnitt erreichte die Sendung 2017 rund 13,0 Prozent Marktanteil, das war ein Prozentpunkt weniger als bei der ersten Staffel 2016. Durch den neuen Sendeplatz hofft man sich nun offensichtlich eine Stabilisierung der Quoten.

Die ersten zwei Kandidaten-Paare der neuen Staffel stehen auch schon fest. So werden Vox-Auswanderer Jens Büchner und seine Frau Daniela ebenso an der Show teil wie Micaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner. RTL hat die beiden von der "Bild" zunächst vermeldeten Promis inzwischen bestätigt. Die anderen sechs Promi-Paare sind noch nicht bekannt.

