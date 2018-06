Netflix bindet "Dark"-Macher Friese und Odar an sich

© Netflix

Netflix hat die beiden kreativen Köpfe der Serie "Dark" exklusiv an sich gebunden, Jantje Friese und Baran bo Odar produzieren damit künftig ausschließlich für den SVoD-Dienst. Es ist der erste Overall-Deal, den Netflix in Europa abschließt.



Der vielzitierte "War for Talent" erreicht nun auch Europa. In den USA hat Netflix bereits Shonda Rhimes und Ryan Murphy exklusiv an sich gebunden und zahlt dafür Millionensummen. Nun hat man auch einen Overall-Deal mit den beiden "Dark"-Schöpfern Jantje Friese und Baran bo Odar vereinbart, es ist der erste dieser Art für Netflix in Europa. Friese und Odar werden künftig also exklusiv neue Stoffe für den SVoD-Dienst entwickeln und produzieren. Von den beiden stammte die Idee zu "Dark", Friese schrieb zudem an den Drehbüchern mit, Odar führte Regie. Wie lange sich Friese und Odar binden, ist nicht bekannt. Netflix spricht von einem "langjährigen Vertrag".

Dass es nun gerade die "Dark"-Schöpfer sind, mit denen Netflix einen Exklusiv-Vertrag schließt, kommt nicht von ungefähr. Netflix nennt wie immer keine Zuschauerzahlen, zeigte sich bislang aber immer stets sehr zufrieden mit der Serie. Nun unterstreicht das Unternehmen noch einmal, dass "Dark" eine der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien sei. Zuletzt wurde Serie beim Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet.

Erik Barmack, Vice President International Originals bei Netflix, sagt zum nun erfolgten Vertragsabschluss: "Das Versprechen von Netflix ist Unterhaltung ohne Grenzen – eine Erfolgsserie kann überall und in jeder Sprache entstehen. Die Arbeit von Jantje Friese und Baran bo Odar hat unsere Zuschauer weltweit in den Bann gezogen, daher freuen wir uns sehr, unseren ersten europäischen Overall Deal anzukündigen, der unsere Zusammenarbeit mit den beiden Masterminds hinter ‘Dark’ fortführt."

Jantje Friese und Baran bo Odar selbst freuen sich nun auf die exklusive Zusammenarbeit mit Netflix. Sie sagen: "Es ist ein großartiges Gefühl zu sehen, wie Menschen auf der ganzen Welt eine Serie aus Deutschland umarmen und wie schnell Grenzen keine Rolle mehr spielen, wenn es um Geschichten geht. Unsere Partnerschaft mit Netflix erlaubt es uns nicht nur ‘Dark’ weiterzuerzählen, sondern gibt uns auch die Freiheit Zuschauer weltweit mit neuen Ideen zu begeistern. Das ist ein unermessliches Geschenk." Netflix hatte "Dark" 2017 bereits wenige Wochen nach dem Start um eine zweite Staffel verlängert.

