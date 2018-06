ARD arbeitet offenbar an "XY"-Konkurrenz mit Rakers

© NDR/Thorsten Jander

Der anhaltende Erfolg von "Aktenzeichen XY" ist der Konkurrenz freilich nicht entgangen: Immer wieder gab es in der Vergangenheit Versuche, das Format zu kopieren - nun wagt die ARD einen Anlauf. Laut "Bild" soll Judith Rakers moderieren.



20.06.2018 - 00:18 Uhr von Alexander Krei 20.06.2018 - 00:18 Uhr

Die ARD arbeitet offenbar an einer Konkurrenz-Sendung zu "Aktenzeichen XY... ungelöst". Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers ab Herbst durch die neue Primetime-Sendung im Ersten führen. Eine offizielle Bestätigung steht bislang noch aus. Gegenüber "Bild" erklärte das Management der Moderatorin, der Deal sei "noch nicht fix".

Dem Bericht zufolge scheinen die Planungen aber schon weit vorangeschritten zu sein. So soll die neue Sendung auf den Namen "Kriminalreport" hören und von HR und RBB verantwortet werden. Das liegt nahe, haben beide Anstalten in ihrem jeweiligen Dritten Programm doch bereits eigene regionale "Kriminalreport"-Sendungen am Start, deren Quoten sich durchaus sehen lassen können.

Im Blick dürfte die ARD aber natürlich vor allem den Erfolg von "Aktenzeichen XY" haben. Der ZDF-Klassiker - seit mehr als fünf Jahrzehnten auf Sendung - verzeichnete in diesem Jahr bis zu sechs Millionen Zuschauer und ist auch bei den Jüngeren ausgesprochen gefragt. Im Schnitt verzeichneten die vergangenen "XY"-Ausgaben knapp 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Versuche der Konkurrenz gegeben, die Sendung zu kopieren, meist mit überschaubarem Erfolg. Unter dem Titel "Fahndung Deutschland" startete Sat.1 vor zwei Jahren sogar eine tägliche Verbrecherjagd im Vorabendprogramm. Nach wenigen Monaten war hiermit allerdings schon wieder Schluss.

