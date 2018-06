RTL II will sich verstärkt von seiner ernsten Seite zeigen

© RTL II

Auch in der kommenden Saison soll RTL II das "Guilty Pleasure des Privatfernsehens" bleiben, sagte Senderchef Andreas Bartl in Köln. Doch in der kommenden Saison will man nach den jüngsten Erfolgen auch ernste Themen ausbauen.



Mit seinen Sozial-Reportagen war RTL II in den vergangenen Wochen so etwas wie der Sender der Stunde. Immer wieder verhalfen Formate wie "Hartz und herzlich" oder "Armes Deutschland" dem Sender zur Marktführerschaft in der Primetime - verständlich also, dass RTL II auf den Screenforce Days in Köln bereits Nachschub angekündigt hat. Von beiden Formaten sollen im Herbst neue Folgen zu sehen sein. "Wir haben hier offenbar einem Thema eine Bühne gegeben, das eine Bühne gebraucht hat", betonte RTL-II-Geschäftsführer Andreas Bartl, der zugleich ankündigte, das Bestreben, ernstere Themen anzupacken, fortsetzen zu wollen.

Nach "Voller Leben" und "Die Gruppe" will RTL II in der neuen Saison mit "Hier und jetzt" eine Dokusoap starten, in der in abgeschlossenen Episoden die Geschichte von sterbenskranken Menschen erzählt wird, die ihrem Schicksal mit Mut, Trotz, Energie und Humor begegnen. Bartls Botschaft: "RTL II hat zwei Seiten." Doch auch weiterhin soll der Sender bunt bleiben, versicht der Senderchef. "Wir sind so etwas wie das Guilty Pleasure des Privatfernsehens und das wollen wir auch gerne bleiben. Einer muss es ja machen."

Zu den Neustarts der kommenden Saison gehört daher auch die Adaption der britischen Datingshow "Game of Clones - Ein Klon zum Verlieben", die RTL II bereits vor einigen Monaten in Aussicht gestellt hat. Darin können Singles auf Basis neuester Avatar-Technologie vorab ihren Traumpartner entwerfen, ehe das Redaktionsteam passende Kandidaten auswählt, mit denen der Single anschließend eine Woche lang eine Villa bezieht. Gekuppelt wird zudem wieder auf "Love Island", das im vergangenen Jahr nicht zuletzt im Netz eine erstaunlich große Fangemeinde fand. Auch die Castingshow "Curvy Supermodel" soll mit neuen Folgen fortgesetzt werden.

Darüber hinaus will RTL II im Fiction-Bereich neue Versuche wagen, allerdings mit eigener Handschrift. Dazu gehört die Eigenproduktion "F4lkenb3rg", die Fiction mit Reality-Elementen verbinden will. Im Zentrum der Handlung steht ein Schüler eines Internats, der vom Dach der Schule stürzt. Während alle von Selbstmord ausgehen, hegt Neuling Ben Zweifel an der Todesursache. Einen ganz anderen Fokus verfolgt "Ibiza Diary", wo jeden Tag eine Episode aus dem Leben von Samira erzählt wird, die Deutschland verlässt, weil sie Opfer von Cyber-Mobbing wurde, um zu ihrem bis dato unbekannten Vater nach Ibiza zu ziehen. Allerdings entpuppt sich auch die Insel nicht als idealer Zufluchtsort.

Für welche Sendeplätze RTL II die beiden Formate entwickelt hat, wollte der Sender zunächst nicht verraten. Sicher ist dagegen, dass der Privatsender in der Daytime verstärkt auf Konstanz setzen wird. Neben den Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht", die zuletzt steigende Quoten verzeichneten, gelang es, mit "Krass Schule - Die jungen Lehrer" und "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" zwei weitere Formate mit Erfolg zu testen. In der neuen Saison sollen die Geschichten um fünf Referendare daher ebenso weitergehen wie die Fitness-Doku, in der zehn junge Leistungssportler gegeneinander antreten, um ihrem Traumjob Personal Trainer näherzukommen.

