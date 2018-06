Sat.1 verfilmt Sebastian Fitzeks Bestseller "Amokspiel"

© Sat.1

Nicht nur RTL weiß die Romane von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek zu schätzen, nun hat auch Sat.1 die Verfilmung eines seiner Bücher angekündigt. In Berlin haben die Dreharbeiten für den Film "Amokspiel" begonnen.



20.06.2018 - 12:10 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 12:10 Uhr

Sat.1 hat die Verfilmung des Bestsellers "Amokspiel" von Sebastian Fitzek angekündigt, die Dreharbeiten in Berlin sind bereits gestartet. Regie führt Oliver Schmitz und auch die Darsteller sind bereits bekannt. Neben Franziska Weisz ("Der Staatsfeind") und Kai Schumann ("Der Minister") übernehmen Nicki von Tempelhoff (SEK-Mann Götz), Marc Ben Puch (Chefredakteur Diesel), Eko Fresh (Radiomoderator Timber), Christian Tramitz (Innenminister Harzer), Johann von Bülow (Oberstaatsanwalt Faust), Emilie Neumeister (Iras Tochter Kitty) weitere Rollen in dem Thriller.

Produziert wird der Streifen von TV60Film, als Produzenten agieren Sven Burgemeister und Andreas Bareiss. Die Dreharbeiten laufen nun noch voraussichtlich bis Mitte Juli. Gefördert wird die Produktion von Medienboard Berlin-Brandenburg, das 330.000 Euro zugeschossen hat.

In "Amokspiel" dringt Jan (Kai Schumann) in ein Radiostudio ein und nimmt den Moderator und vier Studiobesucher als Geiseln. Er fordert die Kriminalpsychologin Ira (Franziska Weisz) dazu auf, seine Verlobte Leoni ins Studio zu bringen. Bis dahin spielt er stündlich eine Runde Cash-Call. Meldet sich der Angerufene am Telefon falsch, wird eine Geisel getötet. Das Problem: Leoni ist laut Polizeiakten seit Monaten tot. Ira übernimmt also die Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Wovon zunächst niemand etwas ahnt: Jan scheint eine persönliche Bindung zu der Psychologin zu haben. Woher kennt der Geiselnehmer die Details zum Selbstmord von Iras Tochter Sara? Und wieso setzt er dieses Wissen ausgerechnet jetzt ein? Ira bleibt professionell - wird jedoch schon bald auf Ungereimtheiten bei der Arbeitsweise ihrer eigenen Vorgesetzten aufmerksam.

Die Romane von Sebastian Fitzek bleiben damit weiterhin beliebt unter den TV-Machern. RTL zeigte erst Ende März "Das Joshua-Profil", das ebenfalls auf einem Bestseller des Schriftstellers basierte. Mit "Passagier 23" befindet sich zudem eine weitere Roman-Verfilmung derzeit für RTL in der Mache. Fitzeks Roman "Das Kind" kam bereits 2012 in die Kinos.

Teilen