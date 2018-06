Medienboard fördert "Bad Banks" mit 500.000 Euro

© ZDF/Sammy Hart

Derzeit entsteht die zweite Staffel der ZDF-Serie "Bad Banks". Nun hat das Medienboard Berlin-Brandenburg angekündigt, die Produktion mit einer halben Million Euro zu fördern. Insgesamt wurden in der aktuellen Förderrunde fast vier Millionen Euro ausgeschüttet.



20.06.2018 - 16:16 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 16:16 Uhr

Das Medienboard hat in seiner 3. Förderrunde 2018 insgesamt rund 3,9 Millionen Euro an 32 Projekte vergeben. Zwei Projekte erhielten dabei die Höchstsumme von 500.000 Euro. Das war neben der Produktion "Am Ende Legenden" von Pantaleon Films auch die zweite Staffel der ZDF-Serie "Bad Banks", die von Real Film umgesetzt wird. Der Sender hatte die Serie zuletzt ja noch während der Ausstrahlung verlängert (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus wurden keine weiteren Serien mehr mit Förderungen bedacht. 250.000 Euro gingen allerdings an den Film "Iguana Tokyo", einer der ersten Produktionen von Bon Voyage. Das Unternehmen ist ein Joint Venture zwischen all3media und den Filmemachern Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim. In dem Film sind die Bewohner Tokyos dem Virtual Reality Game M2 verfallen, das Neid und Zwietracht sät. Chiara Mastroianni und Lars Eidinger spielen die Hauptrollen.

Mehr zum Thema Alle Förderzusagen finden Sie hier (PDF)

