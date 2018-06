Servus TV holt Wissensmagazin "P.M." ins Fernsehen

© Gruner+Jahr/Georg Kukuvec

Das Wissensmagazin "P.M." aus dem Hause Gruner+Jahr (G+J) kommt unter dem Titel "P.M. Wissen" schon bald ins Fernsehen. Servus TV wird das Format sowohl in Österreich als auch in Deutschland zu einer prominenten Sendezeit ausstrahlen.



21.06.2018 - 14:45 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 14:45 Uhr

Seit 40 Jahren erscheint das G+J-Wissensmagazin "P.M." nun schon, ab Juli schafft es die traditionsreiche Marke auch ins Fernsehen. Wie der Verlag und Servus TV angekündigt haben, wird das neue TV-Magazin "P.M. Wissen" ab dem 25. Juli immer mittwochs in Deutschland zu sehen sein, in Österreich startet das Format bereits eine Woche früher und läuft am Donnerstag. Die Sendezeiten sind durchaus prominent: Während die Sendung in Deutschland ab 21:15 Uhr läuft, geht es in Österreich bereits um 20:15 Uhr los.

Es ist die zweite große Neuigkeit, die Servus TV bei den Screenforce Days in Köln vorgestellt hat. Bereits am Mittwoch sickerte die Nachricht durch, dass der Sender eine zweite fiktionale Serie plant, die später in diesem Jahr in Deutschland und Österreich laufen wird (DWDL.de berichtete). Zusätzlich nun also auch das neue Wissensmagazin "P.M. Wissen", das von Astrophysiker Gernot Grömer moderiert wird.

Inhaltlich soll das Wissensmagazin im TV an den Print-Titel angelegt sein. In Beiträgen sollen "faszinierende Geschichten" aus dem Heft aufgegriffen werden, außerdem soll das Format "Hintergrundwissen zu aktuellen Fragen der Wissenschaft" liefern. Dabei setze man auf neueste Technologien und drehe unter anderem mit Spezialkameras. Im Studio sollen auch Augmented Reality Elemente zum Einsatz kommen. Produziert wird "P.M. Wissen" von der Bilderfest GmbH in München.

Gerd Brüne, G+J Publisher Wissensgruppe, sagt: "Mit dem P.M. TV-Format werden die Geschichten aus P.M. auf ganz neue Weise lebendig: unterhaltsam und zugleich seriös wie immer, aber dazu noch bewegt, dynamisch und sinnlich erfahrbar. Wir freuen uns, dass wir mit Servus TV einen Partner gefunden haben, dessen hohe Qualitätsansprüche mit unseren wunderbar zusammenpassen."

