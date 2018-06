ZDFneo koproduziert neue Serie "The Mallorca Files"

© ZDFneo/FEEDME

Mallorca hat nicht nur einen Ruf als "17. Bundesland" Deutschlands, auch aus Großbritannien gibt es unzählige Einwanderer. Daher arbeiten in der neuen internationalen Koproduktion "The Mallorca Files" auch Ermittler dieser beiden Länder zusammen



22.06.2018 - 15:20 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2018 - 15:20 Uhr

ZDFneo macht gemeinsame Sache mit der BBC und dem von BBC und ITV gemeinsam betriebene US-Streamingdienst Britbox, auch France 2 ist bei der Koproduktion mit an Bord. Die Rede ist von einer Serie, die in keinem der genannten Länder spielt, sondern auf Mallorca. Die zehnteilige Serie, die derzeit auf den Arbeitstitel "The Mallorca Files" hört, handelt von einem - natürlich - ungleichen Ermittlerpaar.

Da ist zum Einen die Britin Miranda Blake, introvertiert, sehr korrekt und auf ihre Karriere bedacht und zum anderen der extrovertierte Deutsche Max Wolf, der sich ungern etwas vorschreiben lässt und die Dinge gern unkonventionell angeht. Die beiden schlagen sich nicht nur miteinander, sondern auch mit Kriminalfällen auf der spanischen Insel herum. Wie die Rollen besetzt werden, ist noch nicht bekannt. Entwickelt wurde die Serie von Dan Sefton.

Sefton: "Mit Einflüssen von Almodovár bis zu den Coen-Brüdern bringt 'The Mallorca Files' einen neuen Dreh in die Geschichte zweier vermeintlich nicht zusammenpassender Cops, die in eine schwierige Partnerschaft gezwungen werden. Vor dem Hintergrund des malerischen Mallorca ist diese actiongeladene, skurrile und mit denkwürdigen Charakteren, Witz und Spektakel gespickte Geschichte der perfekte Gegenpol zum britischen Winter." Einen genauen Termin gibt's noch nicht, offenbar soll sie dementsprechend zumindest in Großbritannien aber im Winter laufen.

Teilen