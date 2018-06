"Pure Genius" bekommt bei Sixx eine zweite Chance

© NBC Universal

Bei ProSieben ist die US-Serie "Pure Genius" im vergangenen Jahr aufgrund schwacher Quoten schnell aus dem Programm geflogen. Nun nimmt sich Sixx der Serie an und beginnt noch einmal von Anfang an. Außerdem holt der Sender die letzte Staffel von "Reign" ins TV.



23.06.2018 - 12:55 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2018 - 12:55 Uhr

Sixx hat die Ausstrahlung der kurzlebigen US-Serie "Pure Genius" in Aussicht gestellt. Ab dem 9. Juli will der Frauensender die 13 Folgen immer montags ab 22:10 Uhr ausstrahlen. Es ist damit die zweite Chance für die Serie: Bei ProSieben waren die Quoten im vergangenen Sommer so unbefriedigend, dass der Sender die Serie nach sechs Folgen vorzeitig aus dem Programm nahm. In den USA wurde "Pure Genius" nach der ersten Staffel durch CBS beendet.

In "Pure Genius" geht es um das milliardenschwere Genie James Bell. Dieser nutzt sein Vermögen, um ein High-Tech-Krankenhaus zu etablieren, in dem sich Top-Spezialisten via Ganzkörperscreens und Chip-Implantaten scheinbar unlösbaren Krankheitsfällen stellen. Doch so selbstlos scheint Bells ambitioniertes Projekt eines "Krankenhauses der Zukunft" nicht zu sein.

Darüber hinaus hat Sixx nun auch die vierte und letzte Staffel von "Reign" in Aussicht gestellt. Diese soll ebenfalls am 9. Juli starten, der Sender zeigt die neuen Folgen aber immer erst ab kurz nach Mitternacht. Die zweite Staffel lief bei Sixx noch deutlich prominenter um 20:15 und 21:15 Uhr, weil die Serie zuletzt im Schnitt aber nur auf 0,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe kam, folgt nun die Verschiebung in die Nacht.

Teilen