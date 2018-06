RTL lässt sämtliche "Sommerhaus"-Stars aus dem Sack

© RTL

Anfang Juli wird "Das Sommerhaus der Stars" zum dritten Mal seine Pforten öffnen. Jetzt steht auch fest, wer an der Realityshow teilnehmen wird. RTL hat die acht Paare vorgestellt, die demnächst um den Hauptgewinn von 50.000 Euro kämpfen.



25.06.2018 - 10:07 Uhr von Alexander Krei 25.06.2018 - 10:07 Uhr

Zwei der diesjährigen Kandidaten-Paare hat RTL bereits kürzlich verraten, jetzt steht auch fest, wer sonst noch ins "Sommerhaus der Stars" einziehen wird. Neben Auswanderer Jens Büchner und seiner Frau Daniela sowie Ex-Dschungelcamperin Micaela Schäfer und ihrem Lebenspartner Felix Steiner wird unter anderem auch der ehemalige Bordellbesitzer Bert Wollersheim zusammen mit seiner neuen Liebe Bobby Anne Bakers an der Realityshow mitwirken.

Weitere Teilnehmer sind Patricia Blanco und ihr neuer Partner Nico Gollnick, Society-Lady Shawne Fiedling und ihr Lebengefährte Patrick Schöpf, seines Zeichens ehemaliger Eishockey-Profi, sowie der aus der langjährigen WDR-Reihe "Die Fussbroichs" bekannte Frank Fussbroich zusammen mit seiner Ehefrau Elke. Ergänzt wird das Teilnehmer-Feld durch das "Bauer sucht Frau"-Paar Uwe und Iris Abel sowie das "Love Island"-Liebespaar Stephanie Schmitz und Julian Evangelos.



Für maximal 17 Tage leben die Promi-Paare gemeinsam in einem Haus in Portugal, um dem Hauptgewinn in Höhe von 50.000 Euro näherzukommen. Ausgestrahlt wird "Das Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr übrigens nicht mehr mittwochs, sondern am Montagabend. Die erste von sechs Folgen gibt es am 9. Juli um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.

Die zweite Staffel der Realityshow war im vergangenen Jahr mit einem Rekord-Marktanteil von mehr als 16 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gestartet, konnte das starke Quoten-Niveau allerdings nicht halten. Beim Staffel-Finale waren weniger als zwei Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag mit 10,5 Prozent sogar unter dem Senderschnitt. Ungeachtet dessen entschied sich RTL aber trotzdem für eine Fortsetzung der Seapoint-Produktion.

