Wachtel will RTL.de zum General-Interest-Portal umbauen

Erst vor wenigen Jahren erfand RTL die Marke RTL Next, um sich auf seiner Sender-Website aufs Programm konzentrieren zu können. Damit ist es bald vorbei: Unter dem neuen RTL-interactive-Chef Jan Wachtel ist der Umbau zum General-Interest-Portal geplant.



25.06.2018 - 12:52 Uhr von Alexander Krei 25.06.2018 - 12:52 Uhr

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Jan Wachtel die Führung von RTL interactive übernommen und seither das Online-Portfolio spürbar bereinigt. Nun soll sich der ehemalige "Bild"-Mann neben dem Ausbau von TV Now auch um den Umbau von RTL.de kümmern. Dort soll künftig verstärkt Journalismus stattfinden, wie Wachtel jetzt im Interview mit "werben & verkaufen" ankündigte.

"Man muss sich nur mal die Top Ten der IVW anschauen, dann sieht man, dass die Seiten mit journalistischen Inhalten die höchsten Reichweiten erzielen", so Wachtel. "Aus diesem Grund wollen wir RTL.de für unsere Nutzer, für unsere Werbekunden und für das Marketing unserer Formate noch attraktiver machen und bauen die Site zu einem Generel-Interest angebot um."

Es ist nichts weniger als eine 180-Grad-Wende, immerhin hatte man RTL.de unter Wachtels Vorgänger erst vor drei Jahren entschlackt, um sich dort auf Programminhalte zu fokussieren, und Klatsch- und News-Meldungen im Gegenzug zu RTL Next ausgelagert. Der neue RTL-interative-Chef will RTL.de künftig dagegen zu einer "boulevardesken Nachrichtenseite mit hohem Videoanteil für die eher weibliche Zielgruppe" verwandeln und "einen weißen Fleck auf der Medienlandkarte" besetzen.

"Wir werden ganz stark an den Inhalten, der Optik und den Funktionalitäten arbeiten", so Jan Wachtel gegenüber "w&v". "Das Contentmarketing für unsere Formate werden wir kennzeichnen und über unsere Adserver ausspielen, wie wir es auch mit Werbung machen. So erreichen wir genau die Nutzergruppen, die sich für die Inhalte interessieren." Das für die TV-Berichte vorliegende Rohmaterial soll für den digitalen Ausspielweg neu konfektioniert werden. Als Leiter der Online-Video-Unit konnte Peter Seiffert von "Focus Online" gewonnen werden.

Zugleich sollen RTL.de und alle anderen Verticals, darunter Wetter.de, Sport.de oder Vip.de, dazu genutzt werden, um die Nutzer in TV Now zu überführen. Wachtel: "Bereits heute kommen 25 Prozent der Nutzer über unsere TV-Sites, seitdem wir TV Now ganz stark auf den Seiten RTL.de und Vox.de integriert haben. Das ist sozusagen unser Fischernetz."

