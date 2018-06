Comedy Central nimmt Film-Parodien ins Programm

© Comedy Central

Ab August versucht sich Comedy Central in der Primetime an einem neuen Parodie-Format. In der "Keith & Paddy Picture Show" nehmen zwei Komiker diverse Film-Klassiker aufs Korn, darunter "Dirty Dancing" und "Star Wars".



28.06.2018 - 19:05 Uhr von Alexander Krei 28.06.2018 - 19:05 Uhr

Comedy Central nimmt die britsichen Comedians Keith Lemon und Paddy McGuinness ins Programm. Ab dem 10. August zeigt der Spartensender jeweils freitags um 20:45 Uhr ihre Sendung "The Keith & Paddy Picture Show" in deutscher Erstausstrahlung. Dabei handelt es sich nach Angaben von Comedy Central um eine Mischung aus High-End-Filmparodien und "Behind the Scenes"-Mockumentary, in denen die beiden dokumentieren, ihre Lieblingsfilme noch einen Tick besser zu machen.

Das Konzept sieht vor, dass Lemon und McGuinness ihre ganz eigene Interpretation ihrer Lieblingsfilme vornehmen. Zum Auftakt der zehn Folgen umfassenden Staffel geht es um "Dirty Dancing", später folgen "Ghostbusters", "Star Wars", "Der weiße Hai", "Rocky", "Grease", "Pretty Woman", "Top Gun", "Terminator 2" und "Jurassic Park". Die Gastrollen sind mit Robbie Williams, Rick Astley, Ex-"Pussycat Dolls"-Mitglied Kimbereley Wyatt und Nicole Scherzinger durchaus prominent besetzt.

Teilen