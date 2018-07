"Global Gladiators" geht Ende August in die zweite Staffel

© ProSieben

ProSieben wird seine "Global Gladiators" in diesem Jahr deutlich später an den Start schicken als vor einem Jahr. Los geht's erst Ende August, am Sendeplatz ändert sich aber nichts. Diesmal müssen sich acht Promis in Thailand den Challenges stellen.



02.07.2018 - 13:40 Uhr von Alexander Krei 02.07.2018 - 13:40 Uhr

Trotz durchwachsener Quoten hat ProSieben eine zweite Staffel von "Global Gladiators" bestellt. Diese soll jedoch etwas prominenter programmiert werden: War die erste Staffel im vergangenen Jahr noch im Juni und Juli zu sehen, geht es nun erst Ende August los. Konkret ist der Staffel-Auftakt für 23. August geplant. Am Sendeplatz selbst ändert sich nichts: Wie gehabt wird die Abenteuershow erneut donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein.

"Mit 'Global Gladiators' hat ProSieben 2017 eine neue Reality-Game-Show entwickelt, die unseren Zuschauern großen Spaß gemacht hat. Für die zweite Staffel haben wir das Programm optimiert", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Jetzt bin ich gespannt, wie sich die neuen 'Gladiatoren' in Thailand schlagen werden."

Mit dabei sind diesmal Sabrina Setlur, Lucas Cordalis, Jana Pallaske, Sabia Boulahrouz, Manuel Cortez, Joey Heindle, Miriam Höller und Ben, die in einem ausgebauten Frachtcontainer quer durch das asiatische Land reisen. Überwacht von zahlreichen Kamera, müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen, in denen es um Ausdauer, Nervenstärke und Teamspirit geht.

Mit der ersten Staffel von "Global Gladiators" hat ProSieben im vergangenen Jahr im Schnitt etwas mehr als neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, nur zwei der sechs Ausgaben schafften einen zweistelligen Wert. Zum Schluss zeigte der Trend allerdings wieder etwas nach oben.

