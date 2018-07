DMAX setzt Gangster-Reihe mit Christopher Posch fort

© DMAX

Bei DMAX war man mit der Pilotfolge von "Poschs Criminalz" im vergangenen Jahr offenbar so zufrieden, dass das Format jetzt in eine Staffel geschickt wird. Ab Ende August wollen fünf weitere Gangster dem TV-Anwalt ihre Geschichten erzählen.



TV-Anwalt Christopher Posch wird auch weiterhin für DMAX im Einsatz sein. Wie der Sender ankündigte, geht dessen neues Format "Poschs Criminalz - Gangster packen aus" in Serie. Die neue Staffel ist ab dem 17. August jeweils freitags um 22:00 Uhr zu sehen. Eine Woche zuvor wiederholt der Männersender noch einmal die Pilotfolge um den "Schneekönig" Ronald Miehling, die man Ende vergangenen Jahres als "DMAX Doku" gesendet hatte.

Insgesamt wird Posch in der neuen Staffel fünf weitere Persönlichkeiten aus der Schattenwelt treffen, darunter Peter Wappler, der aus der Presse als "Milliarden-Mike" bekannt ist. Der Hamburger Betrüger wurde 2004 als "besonders renitent und rückfallgefährdet" bezeichnet und zu Sicherheitsverwahrung verurteilt. Um die Produktion kümmert sich das Unternehmen Johnny. Visual Content.

In der Vergangenheit war Christopher Posch vorwiegend bei RTL im Einsatz. Die Ausstrahlung der letzten Ausgabe seines Formats "Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht" liegt nun allerdings schon einige Zeit zurück, zuvor war er in der Gerichtsshow "Das Jugendgericht" und später schließlich in der Scripted Reality "Staatsanwalt Posch ermittelt" zu sehen. Die Pilotfolge seines neuen DMAX-Formats hatte im vergangenen Jahr 250.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

