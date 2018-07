Neue WDR-Show mit Guido Cantz startet Ende August

© SWR/Volker Oehl

"Für immer Kult" nennt sich ein neues Nostalgie-Quiz, das Guido Cantz für das WDR Fernsehen moderieren wird. Die Ausstrahlung der ersten Staffel soll ab Ende August erfolgen. Mit dabei sind dann auch Sabine Heinrich und Ingolf Lück.



04.07.2018 - 14:56 Uhr von Alexander Krei 04.07.2018 - 14:56 Uhr

Gerade hat das WDR Fernsehen unter dem Titel "Für immer Kult" eine neue Comedy-Spielshow mit Guido Cantz aufgezeichnet. Ihren Weg ins Programm wird sie aber erst in einigen Wochen finden: Nach derzeitigen Planungen ist die Premiere für den 26. August geplant. Die Ausstrahlung der zunächst sechs Folgen ist jeweils sonntags um 22:45 Uhr geplant.

In dem von Prime Productions hergestellten Format blicken zwei prominent besetzte Rateteams in Quizrunden, Aktionsspielen und mit persönlichen Anekdoten auf die 70er, 80er und 90er Jahre zurück. Als Teamkapitäne fungieren Sabine Heinrich und Ingolf Lück, die in jeder Sendung Unterstützung durch einen weiteren Prominenten erhalten. So soll es etwa um kultige Fernsehserien, die größten Hits, schräge Mode, Essen & Trinken, Spielwaren, Techniktrends, Autos, Sport oder Boulevard gehen.

In der jüngeren Vergangenheit hatte sich der WDR mehrfach an neuen Show-Formaten versucht, war dabei aber bislang weitgehend erfolglos geblieben. Zuletzt tat sich die ebenfalls am späten Sonntagabend gezeigte Rateshow "Geheimniskrämer" schwer, auch Marco Schreyls "Quiz für den Westen" fand nur wenige Zuschauer.

