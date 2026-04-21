Laura Wontorra wird auch in diesem Jahr wieder die Moderation der Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" übernehmen. Das hat RTL jetzt angekündigt. Wontorra hatte schon bei den beiden vorherigen Staffeln moderiert, nun macht sie also ihr "DSDS"-Triple voll. Insgesamt sind in diesem Jahr drei Live-Shows in den Kölner MMC-Studios geplant - die erste gibt es schon am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr zu sehen. Sie steht unter dem Motto "Frühlingsgefühle".

Generell drückt RTL bei der "Superstar"-Suche diesmal erkennbar auf die Tube: Das Finale soll bereits am Samstag, den 9. Mai über die Bühne gehen. Wie gehabt beurteilt die Jury - diesmal bestehend aus Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido - die Auftritte der Talente. Wer jedoch weiterkommt und am Ende die Staffel gewinnt, liegt allerdings alleine in den Händen des Publikums.

Unterdessen hat RTL auch eine neue Comedyshow in Aussicht gestellt: Unter dem Titel "Feste der Comedy" präsentiert Olaf Schubert am Donnerstag, den 21. Mai um 20:15 Uhr das neue Format, in dem acht der erfolgreichsten Comedians des Landes auftreten. Der Sender verspricht "eine Mischung aus treffsicheren Alltagsbeobachtungen und scharfem Zeitgeist-Humor". Dazu kommen "eigens produzierte Sketche und absurde Real-Life-Situationen". Als Gäste sind unter anderem Bülent Ceylan, Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Markus Krebs, Martin Klempnow, Tahnee, Guido Cantz und Bastian Bielendorfer mit dabei. Schon einige Tage zuvor geht außerdem die neue Staffel von "Bauer sucht Frau International" bei RTL an den Start. Die neuen Folgen der TV-Romanze mit Inka Bause läuft ab dem 18. Mai jeweils montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL.

Und schon am Sonntag, den 17. Mai feiert der Sender das Jubiläum der "Bravo". Unter dem Titel "70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum" zeigt RTL ab 20:15 Uhr über 150 Minuten hinweg "originales, teils jahrzehntelang ungesehenes Material" der legendären Jugendzeitschrift. Zu Wort kommen unter anderem Jeanette Biedermann, Angelo Kelly und Oli P. Nicht der einzige Rückblick: ARD Kultur hatte jüngst bereits eine ganze Doku-Serie über die "Bravo" in Aussicht gestellt. Diese steht ab dem 25. Mai in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit (DWDL.de berichtete).