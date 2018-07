Leopold soll "tagesschau.de"-Relaunch vorantreiben

© NDR

Die "Tagesschau" plant nach Angaben von ARD-aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke einen Relaunch ihres Nachrichtenangebots im Netz. Es wird die erste große Herausforderung von Juliane Leopold sein, die gerade als Redaktionsleiterin angefangen hat.



06.07.2018 - 11:59 Uhr von Alexander Krei 06.07.2018 - 11:59 Uhr

Seit wenigen Tagen ist Juliane Leopold Redaktionsleiterin von "tagesschau.de". Dass damit nun eine Veränderung des Profils einhergeht, weil Leopold zuletzt bei "Buzzfeed" war, weist ARD-aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke jedoch zurück. "Es lebe das Schubladendenken", schreibt er im "Tagesschau"-Blog und erklärt, dass sie in der Vergangenheit "für verschiedene Qualitätsmedien gearbeitet" habe. "Wer jetzt also Katzenvideos auf unserer Seite erwartet, wird bei der Journalistin Juliane Leopold nicht auf seine Kosten kommen."

Als erste große Herausforderung des Neuzugangs nennt Gniffke einen Relaunch von "tagesschau.de". "Denn unsere Seite, so schön wir sie auch finden, kann mehr als ein Facelifting gebrauchen." Wann genau die Nachrichtenseite überarbeitet werden soll, ließ der Chefredakteur jedoch offen. Daneben kündigte er an, derzeit die Workflows bei ARD-aktuell umzukrempeln, "weil wir die journalistische Arbeit für TV und Online noch enger verzahnen möchten".

"Dabei gilt die Devise: So viel crossmediale Strukturen wie möglich und so viel plattformbezogenes Arbeiten und Expertentum wie nötig", so Kai Gniffke. "Dabei werden Julianes Qualitäten als Change-Managerin gefragt sein."

